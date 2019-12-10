РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T21:01+0300
https://ria.ru/20191210/1562231697.html
Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины
https://cdn21.img.ria.ru/images/156115/19/1561151944_0:0:2792:1572_1036x0_80_0_0_9444178a0c5438eebe20ae8b5d5cae3d.jpg
РИА Новости

Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины

21:01 10.12.2019
776
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года, рассчитывает на объективность, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года", - сказал он.
"Как ни странно, возникли различные аргументы с противоположной стороны, такие как полномочия министра финансов Украины, который подписывал соответствующее решение и вел переговоры, давление со стороны России относительно того, что мы насильно заставляли Украину взять эти деньги", - отметил Силуанов. Он добавил, что не знает таких случаев, когда насильно заставляют взять деньги.
"Поэтому мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведется процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны", - отметил он.
Высокий суд правосудия Англии
9 декабря, 18:54
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Силуанов отметил, что сам лично участвовал в договоренностях с украинской стороной относительно предоставления средств Фонда национального благосостояния. "Эти средства были предоставлены на льготных условиях – 5% годовых в валюте, в то время как заимствования украинской стороны на рынке осуществлялись на уровне не менее 9%. Мы встречались с министром финансов Украины, сторона на сторону, никаких давлений, естественно, речи о каком-то давлении быть не могло. Украинская сторона обслуживала этот долг, то есть подтверждала все обязательства по этому долгу", - продолжил Силуанов.
"Но если потом пришло руководство, которое не захотело платить… ну, что делать-то? Ищут любые поводы с тем, чтобы зацепиться, с тем, чтобы не выполнить свои обязательства. Ну, это может говорить только о… так поступают только недобросовестные заемщики. К сожалению, это так. Мы надеемся на справедливое решение суда", - добавил он.
Высокий суд Лондона
9 декабря, 19:00
Россия уверена в позитивном для себя решении по делу о долге Украины
4321032
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеАнтон СилуановВысокий суд ЛондонаВеликобританияРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Помпео рассказал о договоренностях с Лавровым
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Венгерский чиновник спровоцировал скандал в Совете ЕС
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова в Париже
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Помпео заявил Лаврову о недопустимости вмешательства в выборы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с региональными уполномоченными по правам человека
Путин пообещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров обсудил вопрос об "украинском факторе" на выборах в США
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров предложил США зафиксировать обязательства по невмешательству
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Помпео попросил Россию поддержать Гуаидо в качестве лидера Венесуэлы
Контейнеры с ураном
"Росатом" увеличит переработку обедненного гексафторида урана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния