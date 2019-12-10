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"Большую книгу" получили авторы "Венедикт Ерофеев: посторонний"
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РИА Новости

"Большую книгу" получили авторы "Венедикт Ерофеев: посторонний"

20:57 10.12.2019 (обновлено: 21:02 10.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаграждение лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга"
Награждение лауреатов Национальной литературной премии Большая книга
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первое место национальной литературной премии "Большая книга" получил коллектив авторов — Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский — за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний", второе место присудили Григорию Служителю за "Дни Савелия", а третье заняла Гузель Яхина с романом "Дети мои", передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония награждения литературной премии "Большая книга" состоялась во вторник в Доме Пашкова, организаторы посвятили ее Году театра, который проходит по всей стране. Традиционно награждение прошло при аншлаге, в зале собрались писатели, деятели культуры и литературы.
"Я не буду тянуть время, мне самому невероятно интересно заглянуть в этот конверт. Я переживаю за многих сидящих здесь авторов. Я хочу поблагодарить их за счастливые минуты, которые они нам подарили", — сказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
Председатель жюри Дмитрий Бак, сообщил, что победа в этом году досталась коллективу авторов в лице Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний".
Второе место премии присудили Григорию Служителю за дебютную книгу "Дни Савелия". Третье досталось Гузель Яхиной за роман "Дети мои".
Писательница Гузель Яхина
3 декабря, 14:12Культура
Роман Гузель Яхиной "Дети мои" победил в голосовании "Большой книги"
Награду "За вклад в литературу" вручили петербургскому писателю Валерию Попову, автору произведений "Южнее, чем прежде", "Нормальный ход", "Любовь тигра", "За грибами в Лондон" и многих других. Он неоднократно становился лауреатом литературных наград.
"Прошло 50 лет, как вышла моя первая книга, за это время вышло 50 книг, может, чуть больше. Прошло 80 лет как я занимаюсь единственным делом — пытаюсь превратить свою жизнь в искусство... Спасибо тем, кто мне помогал, и даже тем, кто мешал", — сказал победитель со сцены.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисатель Григорий Служитель, занявший второе место за книгу "Дни Савелия", на церемонии награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве.
Награждение лауреатов Национальной литературной премии Большая книга
1 из 2
Писатель Григорий Служитель, занявший второе место за книгу "Дни Савелия", на церемонии награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисательница Гузель Яхина, занявшая третье место за книгу "Дети мои", на церемонии награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве.
Награждение лауреатов Национальной литературной премии Большая книга
2 из 2
Писательница Гузель Яхина, занявшая третье место за книгу "Дети мои", на церемонии награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 2
Писатель Григорий Служитель, занявший второе место за книгу "Дни Савелия", на церемонии награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 2
Писательница Гузель Яхина, занявшая третье место за книгу "Дети мои", на церемонии награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На победу в "Большой книге" претендовали "Рай земной" Сухбата Афлатуни, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой, "Опосредованно" Алексея Сальникова.
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Автор, занявший первое место, получит 3 миллиона рублей, второе — 1,5 миллиона рублей, третье — 1 миллион рублей.
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