"Большую книгу" получили авторы "Венедикт Ерофеев: посторонний"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первое место национальной литературной премии "Большая книга" получил коллектив авторов — Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский — за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний", второе место присудили Григорию Служителю за "Дни Савелия", а третье заняла Гузель Яхина с романом "Дети мои", передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония награждения литературной премии "Большая книга" состоялась во вторник в Доме Пашкова, организаторы посвятили ее Году театра, который проходит по всей стране. Традиционно награждение прошло при аншлаге, в зале собрались писатели, деятели культуры и литературы.

"Я не буду тянуть время, мне самому невероятно интересно заглянуть в этот конверт. Я переживаю за многих сидящих здесь авторов. Я хочу поблагодарить их за счастливые минуты, которые они нам подарили", — сказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Председатель жюри Дмитрий Бак, сообщил, что победа в этом году досталась коллективу авторов в лице Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний".

Второе место премии присудили Григорию Служителю за дебютную книгу "Дни Савелия". Третье досталось Гузель Яхиной за роман "Дети мои".

Награду "За вклад в литературу" вручили петербургскому писателю Валерию Попову, автору произведений "Южнее, чем прежде", "Нормальный ход", "Любовь тигра", "За грибами в Лондон" и многих других. Он неоднократно становился лауреатом литературных наград.

"Прошло 50 лет, как вышла моя первая книга, за это время вышло 50 книг, может, чуть больше. Прошло 80 лет как я занимаюсь единственным делом — пытаюсь превратить свою жизнь в искусство... Спасибо тем, кто мне помогал, и даже тем, кто мешал", — сказал победитель со сцены.

На победу в "Большой книге" претендовали "Рай земной" Сухбата Афлатуни, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой, "Опосредованно" Алексея Сальникова.