Умер народный артист России Олег Талыпин

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря… на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин. Информация о прощании будет размещена позднее", — говорится в сообщении.

Талыпин, выступавший и в качестве солиста (фагот), работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, а также в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года.