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Умер народный артист России Олег Талыпин
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РИА Новости

Умер народный артист России Олег Талыпин

20:09 10.12.2019 (обновлено: 21:08 10.12.2019)
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© Фото : Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-КорсаковаНародный артист России Олег Талыпин
Народный артист России Олег Талыпин
© Фото : Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Народный артист России, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Олег Талыпин скончался на 91-м году жизни во вторник, сообщает консерватория.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря… на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин. Информация о прощании будет размещена позднее", — говорится в сообщении.

Талыпин, выступавший и в качестве солиста (фагот), работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, а также в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года.
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КультураМариинский театрРоссияСанкт-Петербург
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