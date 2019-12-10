В Ленобласти заинтересовались роботами для обследования трубопроводов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Власти Ленобласти планируют использовать новейшие разработки в области энергосбережения, а также технологии, позволяющие эффективно планировать и осуществлять ремонты на коммунальных сетях, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава региона принял участие в презентации разработчиками своих проектов, которая состоялась во вторник в здании администрации Ленобласти. Разработчики ряда компаний, в частности, продемонстрировали теплообменники нового поколения, а также роботизированный комплекс для диагностики всех видов коммунальных трубопроводов. Был продемонстрирован робот-трубопроходчик, который проверяет состояние сетей как холодного, так и горячего водоснабжения, а также теплотрасс. Робот, передвигаясь внутри трубы, выявляет с помощью своих электромагнитно-акустических сенсоров дефекты, включая коррозионные отложения и повреждения сварочных соединений.
"Сегодня мы, принимая в собственность региона имущество муниципальных водоканалов, которое в большинстве случаев переходит к нам в плачевном состоянии, заинтересованы в применении современных разработок для диагностики состояния сетей. Это необходимо для того, чтобы составить карту приоритетных ремонтов, оперативно устранять аварии, а также выявлять незаконные врезки", — сказал Дрозденко. Он поручил представителям комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и ГУП "Леноблводоканал" сформировать рабочую группу для разработки техзадания для использования роботов при диагностике областных трубопроводов.
"Согласно требованию федерального законодательства, с начала 2022 года на "закрытую" схему теплоснабжения должны перейти все многоквартирные дома в Ленинградской области. Нам интересны любые решения, которые помогут справиться с этой задачей", — отметил глава региона.
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