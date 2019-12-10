В Ленобласти заинтересовались роботами для обследования трубопроводов

"Сегодня мы, принимая в собственность региона имущество муниципальных водоканалов, которое в большинстве случаев переходит к нам в плачевном состоянии, заинтересованы в применении современных разработок для диагностики состояния сетей. Это необходимо для того, чтобы составить карту приоритетных ремонтов, оперативно устранять аварии, а также выявлять незаконные врезки", — сказал Дрозденко. Он поручил представителям комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и ГУП "Леноблводоканал" сформировать рабочую группу для разработки техзадания для использования роботов при диагностике областных трубопроводов.