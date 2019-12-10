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Туризм
2019-12-10T22:28+0300
https://ria.ru/20191210/1562228261.html
В Таиланде обезьяна искусала российского туриста
https://cdn25.img.ria.ru/images/155749/90/1557499012_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9e202e76cdef7acc2d280394e80f7815.jpg
РИА Новости

В Таиланде обезьяна искусала российского туриста

21:35 10.12.2019 (обновлено: 22:28 10.12.2019)
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© Depositphotos / galitskayaМужчина делает селфи с обезьяной
Мужчина делает селфи с обезьяной
© Depositphotos / galitskaya
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На острове Пхукет, на популярной смотровой площадке To Sae Hill обезьяна искусала российского туриста, сообщает The Thaiger.
У отдыхающего была сильно поранена рука, кровотечение помогали остановить другие путешественники. Видео происшествия опубликовали в соцсети.
Волонтер, который ухаживает за животными, сказал, что это не первый случай, когда обезьяны нападают на туристов, которые пренебрегают правилами безопасности. Они прописаны на табличках на четырех языках – тайском, английском, китайском и русском.
Там говорится, что нельзя кормить зверей с руки – нужно положить угощение на землю. Также приматов нельзя трогать – они могут испугаться и атаковать.
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