В Таиланде обезьяна искусала российского туриста

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На острове Пхукет, на популярной смотровой площадке To Sae Hill обезьяна искусала российского туриста, На острове Пхукет, на популярной смотровой площадке To Sae Hill обезьяна искусала российского туриста, сообщает The Thaiger.

У отдыхающего была сильно поранена рука, кровотечение помогали остановить другие путешественники. Видео происшествия опубликовали в соцсети.

Волонтер, который ухаживает за животными, сказал, что это не первый случай, когда обезьяны нападают на туристов, которые пренебрегают правилами безопасности. Они прописаны на табличках на четырех языках – тайском, английском, китайском и русском.