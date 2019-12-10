РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T19:01+0300
https://ria.ru/20191210/1562228160.html
Одну из улиц Симферополя предложили назвать в честь Лужкова
https://cdn21.img.ria.ru/images/156220/49/1562204908_0:205:2982:1882_1036x0_80_0_0_f14a8f55f490ee8199f48df483d47d27.jpg
РИА Новости

Одну из улиц Симферополя предложили назвать в честь Лужкова

19:01 10.12.2019
306
© РИА Новости / Игорь МихалевМэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Игорь Михалев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Региональная общественная организация "Русская община Крыма" намерена инициировать вопрос о присвоении одной из улиц Симферополя имени экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил РИА Новости глава общины, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Многие отмечали вклад Лужкова в поддержку Черноморского флота и тогда еще украинского Крыма. По словам бывшего командующего ЧФ (1996-1998) адмирала Виктора Кравченко, Лужков не дал умереть Черноморскому флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы. Он напомнил, что с 1992 года при Лужкове на деньги москвичей были построены в Севастополе 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начат ремонт флагмана флота, ракетного крейсера "Слава", который был переименован затем в "Москву".
"Русская община Крыма" будет инициировать вопрос присвоения одной из улиц Симферополя имени Юрия Михайловича Лужкова", - сказал РИА Новости Цеков.
При этом глава общины не исключил, что именем Лужкова будут названы улицы и в других города Крыма.
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров
Вчера, 18:42Культура
"Михалыч, ты эпоха". Шнуров написал стихи о Лужкове
25000021
Обсудить 4
Умер Юрий ЛужковСергей ЦековЮрий ЛужковСимферопольКрымОбщество
Рекомендуем
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров
"Михалыч, ты эпоха". Шнуров написал стихи о Лужкове
Мэр Москвы Юрий Лужков
Шаймиев назвал Лужкова великим тружеником, который любил людей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Путин прокомментировал дело "Нового величия"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Красный Крест готов быть посредником при обмене пленными в Донбассе
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и мэр Москвы Юрий Лужков на праздничных гуляньях, посвященных 930-летию Минска
Лукашенко назвал Лужкова истинным другом Белоруссии
Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан
Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Путин призвал выражать свою позицию законными средствами
Путин объяснил, почему в полицию нельзя бросать бумажные стаканчики
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Греция попросила ООН не признавать меморандум между Турцией и Ливией
Мэр Москвы Юрий Лужков
Сегодняшняя Москва - это на 80% заслуга Лужкова, считает Степашин
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин пообещал подумать о превращении 31 декабря в выходной день
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния