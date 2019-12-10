Одну из улиц Симферополя предложили назвать в честь Лужкова

Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Многие отмечали вклад Лужкова в поддержку Черноморского флота и тогда еще украинского Крыма. По словам бывшего командующего ЧФ (1996-1998) адмирала Виктора Кравченко, Лужков не дал умереть Черноморскому флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы. Он напомнил, что с 1992 года при Лужкове на деньги москвичей были построены в Севастополе 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начат ремонт флагмана флота, ракетного крейсера "Слава", который был переименован затем в "Москву".