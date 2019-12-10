Одну из улиц Симферополя предложили назвать в честь Лужкова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Региональная общественная организация "Русская община Крыма" намерена инициировать вопрос о присвоении одной из улиц Симферополя имени экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил РИА Новости глава общины, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Многие отмечали вклад Лужкова в поддержку Черноморского флота и тогда еще украинского Крыма. По словам бывшего командующего ЧФ (1996-1998) адмирала Виктора Кравченко, Лужков не дал умереть Черноморскому флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы. Он напомнил, что с 1992 года при Лужкове на деньги москвичей были построены в Севастополе 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начат ремонт флагмана флота, ракетного крейсера "Слава", который был переименован затем в "Москву".
"Русская община Крыма" будет инициировать вопрос присвоения одной из улиц Симферополя имени Юрия Михайловича Лужкова", - сказал РИА Новости Цеков.
При этом глава общины не исключил, что именем Лужкова будут названы улицы и в других города Крыма.