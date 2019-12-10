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Список лекарств, которые финансируются госбюджетом, могут расширить
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РИА Новости

Список лекарств, которые финансируются госбюджетом, могут расширить

18:38 10.12.2019 (обновлено: 19:12 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета, в будущем может быть расширен еще на 17 видов заболеваний, сообщил глава социального комитета Совета Федераций Валерий Рязанский на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Ранее уже был принят закон о расширении перечня орфанных заболеваний, который был направлен на передачу на федеральный уровень полномочий по организации обеспечения лекарствами людей, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI). В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 10 миллиардов рублей ежегодно.
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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается еще расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета. Как поясняют авторы законопроекта, в настоящее время в перечне жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, остаются 19 болезней. Организация обеспечения граждан препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в настоящее время отнесена к полномочиям органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.
"У нас с вами еще осталось в регионах 17 видов редких заболеваний. Их надо просчитать в федеральный регистр, просчитать суммы и с конкретными суммами нам выходить в следующие годы и последовательно забирать нагрузку с регионов. Регионы сегодня свои задачи в основном выполняют, но надо им еще раз помочь. Давайте счетно высчитаем и все 17 заболеваний в будущем заберем", - предложил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
"Мы тоже взяли на себя такое обязательство продолжать эту работу вместе с вами и действительно оставшиеся 17 заболеваний постепенно переводить (в федеральный перечень). Может, это случится за 2021 год, может, придется решать в две закладки, потому что речь идет о 24 миллиардах рублей, которые нам потребуются на эти 17 видов заболеваний", - ответил Рязанский.
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Здоровье - ОбществоВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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