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Туризм
2019-12-10T20:23+0300
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Законопроект о возврате курилок в аэропорты прошел второе чтение
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РИА Новости

Законопроект о возврате курилок в аэропорты прошел второе чтение

20:23 10.12.2019
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© Фото : Fotolia/ PiLensPhotoЗнак запрета курения
Знак запрета курения
© Фото : Fotolia/ PiLensPhoto
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
В 2017 году депутат Сергей Боярский (ЕР) внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. Профильный комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.
Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума тем не менее в июле приняла законопроект в первом чтении.
Думский комитет по охране здоровья 24 октября рекомендовал Госдуме принять законопроект и во втором чтении. Поправками к документу устанавливается, что стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
Как подчеркнул Боярский, законопроект призван вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах.
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