Воронежская корпорация "РИФ" построит завод по производству стеклотары

ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Воронежская корпорация РИФ в 2020 году начнет строительство завода по производству стеклотары в Семилукском районе Воронежской области, вложив в проект 5,5 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.
АО Корпорация НПО "РИФ" занимается разработкой и созданием систем микроэлектроники, управления автоматики, железнодорожной силовой электроники, термоэлектрических изделий и трансформаторов. Перспективы развития компании обсудил 10 декабря губернатор Александр Гусев с генеральным директором предприятия Александром Ивановым.
"В первой половине 2020 года в поселке Латная Семилукского района корпорация начнет строить завод по производству стеклотары. Объем инвестиций составляет 5,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Планируется, что завод будет выпускать 900 миллионов бутылок в год.