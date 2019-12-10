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Воронежская корпорация "РИФ" построит завод по производству стеклотары
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РИА Новости

Воронежская корпорация "РИФ" построит завод по производству стеклотары

18:06 10.12.2019
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Воронежская корпорация РИФ в 2020 году начнет строительство завода по производству стеклотары в Семилукском районе Воронежской области, вложив в проект 5,5 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.
АО Корпорация НПО "РИФ" занимается разработкой и созданием систем микроэлектроники, управления автоматики, железнодорожной силовой электроники, термоэлектрических изделий и трансформаторов. Перспективы развития компании обсудил 10 декабря губернатор Александр Гусев с генеральным директором предприятия Александром Ивановым.
"В первой половине 2020 года в поселке Латная Семилукского района корпорация начнет строить завод по производству стеклотары. Объем инвестиций составляет 5,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Планируется, что завод будет выпускать 900 миллионов бутылок в год.
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Александр Гусев (государственный служащий)Семилукский районВоронежская областьЭкономика
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