РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T19:43+0300
https://ria.ru/20191210/1562224834.html
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание "Минска-2"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156106/27/1561062737_0:204:2870:1818_1036x0_80_0_0_3266e143c30422b026e7b5a10d705243.jpg
РИА Новости

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание "Минска-2"

17:50 10.12.2019 (обновлено: 19:43 10.12.2019)
30204
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который при президенте Викторе Януковиче был первым заместителем главы его администрации.
В заявлении говорится, что Порошенко согласовал с лидерами "нормандской четверки" пункт о том, что выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса должны пройти раньше передачи Киеву контроля над российско-украинской границей. По словам Портнова, этот факт можно считать госизменой.
Госбюро расследований уже возбуждало против Порошенко дело о госизмене. Поводом для него также стало заявление Портнова, который утверждал, что президент намеренно пожертвовал военными моряками, которых отправил в Керченский пролив. Позже Портнов заявлял, что Генпрокуратура закрыла это дело.
Кроме того, бывший президент Украины фигурирует еще в десятке уголовных дел, по большинству из которых проходит как свидетель. Порошенко 20 раз вызывали на допрос, но он явился в Госбюро всего трижды. При этом сам он называл попытки привлечь его к ответственности провокацией, цель которой — запугать его команду.
Порошенко забросали яйцами на Майдане
8 декабря, 19:58
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
1962614255
Обсудить 32
Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Андрей Портнов (политик)Петр ПорошенкоВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ельцин госперевороты один за другим делал. Это тонкий намёк всем, кто думать ещё не разучился.
10 декабря, 18:07
vvab6
3000010
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова в Париже
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным "ничьей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния