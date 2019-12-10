Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание "Минска-2"

Госбюро расследований уже возбуждало против Порошенко дело о госизмене. Поводом для него также стало заявление Портнова, который утверждал, что президент намеренно пожертвовал военными моряками, которых отправил в Керченский пролив. Позже Портнов заявлял, что Генпрокуратура закрыла это дело.

Кроме того, бывший президент Украины фигурирует еще в десятке уголовных дел, по большинству из которых проходит как свидетель. Порошенко 20 раз вызывали на допрос, но он явился в Госбюро всего трижды. При этом сам он называл попытки привлечь его к ответственности провокацией, цель которой — запугать его команду.