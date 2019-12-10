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Туризм
2019-12-10T17:34+0300
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В Совфеде поддерживают внедрение электронной путевки
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РИА Новости

В Совфеде поддерживают внедрение электронной путевки

17:34 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обязательное применение туристическими компаниями электронной путевки можно ожидать в 2021 году, но при условии, что в документе будут учтены все предложения и замечания представителей бизнеса и других заинтересованных организаций, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в декабре 2019 года Госдума РФ может принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение на рынке единой системы электронных путевок. По информации, имеющейся в распоряжении АТОР, рынок увидит путевку уже в июле 2020 года, но ответственность за ее неиспользование наступит с января 2021 года.
Фомин пояснил, что законопроект об электронной путевке уже внесен в Госдуму, далее он должен быть рассмотрен в первом чтении, после чего будет производиться его доработка.
"Наш комитет по социальной политике поддерживает этот законопроект, но с учетом того, что будут предусмотрены ответы на все вопросы, поставленные представителями турбизнеса и другими заинтересованными лицами. Прежде всего, это вступление в силу закона об обязательности электронной путевки и наступление ответственности за неиспользование электронной путевки. Возможно, потребуется какая-то поэтапность введения данного правового акта. Это все можно отработать на стадии внесения поправок между первым и вторым чтениями", - прокомментировал ситуацию сенатор.
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Он отметил, что комитет по социальной политике концептуально выступает за введение электронной путевки, так как это даст достоверную статистику по выездному туристическому потоку и стоимостному учету турпотоков. Электронную путевку можно будет использовать для снижения финансовых рисков туристов. В случае чрезвычайных ситуаций можно будет быстрее организовывать эвакуацию туристов, так как вся информация о них будет в электронной базе.
Сенатор также обратил внимание на то, что предполагаемая отложенная ответственность за неисполнение закона об обязательности электронной путевки даст возможность участникам рынка подготовиться к планируемым изменениям.
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