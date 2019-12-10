В Совфеде поддерживают внедрение электронной путевки

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обязательное применение туристическими компаниями электронной путевки можно ожидать в 2021 году, но при условии, что в документе будут учтены все предложения и замечания представителей бизнеса и других заинтересованных организаций, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Обязательное применение туристическими компаниями электронной путевки можно ожидать в 2021 году, но при условии, что в документе будут учтены все предложения и замечания представителей бизнеса и других заинтересованных организаций, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в декабре 2019 года Госдума РФ может принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение на рынке единой системы электронных путевок. По информации, имеющейся в распоряжении АТОР, рынок увидит путевку уже в июле 2020 года, но ответственность за ее неиспользование наступит с января 2021 года.

Фомин пояснил, что законопроект об электронной путевке уже внесен в Госдуму, далее он должен быть рассмотрен в первом чтении, после чего будет производиться его доработка.

"Наш комитет по социальной политике поддерживает этот законопроект, но с учетом того, что будут предусмотрены ответы на все вопросы, поставленные представителями турбизнеса и другими заинтересованными лицами. Прежде всего, это вступление в силу закона об обязательности электронной путевки и наступление ответственности за неиспользование электронной путевки. Возможно, потребуется какая-то поэтапность введения данного правового акта. Это все можно отработать на стадии внесения поправок между первым и вторым чтениями", - прокомментировал ситуацию сенатор.

Он отметил, что комитет по социальной политике концептуально выступает за введение электронной путевки, так как это даст достоверную статистику по выездному туристическому потоку и стоимостному учету турпотоков. Электронную путевку можно будет использовать для снижения финансовых рисков туристов. В случае чрезвычайных ситуаций можно будет быстрее организовывать эвакуацию туристов, так как вся информация о них будет в электронной базе.