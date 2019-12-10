Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его брата, погибшего во время блокады Ленинграда.
"Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер, и все, во время блокады; поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа", — сказал Путин на встрече с членами СПЧ, в ходе которой поднимался вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий.
30 октября, 09:12Володин призвал сохранять память о жертвах политических репрессий
Президент заявил, что поручит Госдуме подумать над усовершенствованием законодательства, связанного с местами массовых захоронений. Кроме того, глава государства попросит мэра Москвы Сергея Собянина оказать содействие храму Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово в ремонте переданного им здания бывшего архива ФСБ, где планируется создать музей памяти пострадавших за веру.
Позднее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что "Единая Россия" в начале 2020 года намерена проработать законодательство о массовых захоронениях жертв политических репрессий.
Он добавил, что в январе в партии представят предложения по созданию реестра захоронений.
Пискаревское мемориальное кладбище — одно из мест массовых захоронений блокадников Ленинграда.