Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата

Президент заявил, что поручит Госдуме подумать над усовершенствованием законодательства, связанного с местами массовых захоронений. Кроме того, глава государства попросит мэра Москвы Сергея Собянина оказать содействие храму Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово в ремонте переданного им здания бывшего архива ФСБ, где планируется создать музей памяти пострадавших за веру.