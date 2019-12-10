Санавиация Ленобласти увеличила более чем в 2 раза количество вылетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. За 11 месяцев 2019 года санавиация За 11 месяцев 2019 года санавиация Ленинградской области осуществила 423 санитарно-авиационные эвакуации, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Благодаря активному применению санитарной авиации в Ленинградской области медикам удаётся спасать больше жизней пациентов после острых инфарктов миокарда, инсультов, а также после дорожно-транспортных происшествий. В текущем году Ленинградская область привлекла значительные средства из федерального бюджета, благодаря чему число вылетов санавиации по итогам всего 2019 года существенно вырастет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данным Федеральной службы государственной статистики, в Ленинградской области с начала текущего года значительно снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения — на 7,7%, в результате дорожно-транспортных происшествий — на 18,5%. В первую очередь, это связано с использованием санитарной авиации для транспортировки пациентов в специализированные центры в ранние сроки заболевания, так называемый "золотой час".

"В текущем году правительство Ленинградской области утвердило региональную стратегию развития санавиации до 2024 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "Воздушная скорая", согласно разработанной стратегии, в дальнейшем будет работать в тесном взаимодействии с наземной "скорой" и управляться из единого центра", - пояснил представитель пресс-службы.