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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-10T17:22+0300
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Санавиация Ленобласти увеличила более чем в 2 раза количество вылетов
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РИА Новости

Санавиация Ленобласти увеличила более чем в 2 раза количество вылетов

17:22 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр Паниотов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации
Автомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации
© РИА Новости / Александр Паниотов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. За 11 месяцев 2019 года санавиация Ленинградской области осуществила 423 санитарно-авиационные эвакуации, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Благодаря активному применению санитарной авиации в Ленинградской области медикам удаётся спасать больше жизней пациентов после острых инфарктов миокарда, инсультов, а также после дорожно-транспортных происшествий. В текущем году Ленинградская область привлекла значительные средства из федерального бюджета, благодаря чему число вылетов санавиации по итогам всего 2019 года существенно вырастет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данным Федеральной службы государственной статистики, в Ленинградской области с начала текущего года значительно снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения — на 7,7%, в результате дорожно-транспортных происшествий — на 18,5%. В первую очередь, это связано с использованием санитарной авиации для транспортировки пациентов в специализированные центры в ранние сроки заболевания, так называемый "золотой час".
"В текущем году правительство Ленинградской области утвердило региональную стратегию развития санавиации до 2024 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "Воздушная скорая", согласно разработанной стратегии, в дальнейшем будет работать в тесном взаимодействии с наземной "скорой" и управляться из единого центра", - пояснил представитель пресс-службы.
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Он отметил, что если будет необходимо сократить время приема в экстренном режиме, дежурный диспетчер скоординирует движение наземной и воздушных "скорых" в режиме "рандеву" – то есть, они будут двигаться навстречу друг другу.
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