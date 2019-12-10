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2019-12-10T17:20+0300
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Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь
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РИА Новости

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

17:20 10.12.2019
8185
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся.
На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.
Герой Советского Союза, командир группы А в 1977–1988, 1992-1995 годах Геннадий Зайцев
11 сентября, 13:30
Экс-командир "Альфы" заявил, что спецназ нельзя обвинять в трагедии Беслана
"Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь", - сказал Путин на заседании СПЧ.
"Поэтому если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно", - добавил глава государства.
Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Город, где не заканчивается траур: 15-я годовщина трагедии в Беслане
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

Траурные мероприятия в Беслане
1 из 12

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В память о погибших зажгли свечи.

Студенты Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова (СОГУ) зажигают свечи во время траурных мероприятий по жертвам теракта в школе Беслана, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, во Владикавказе
2 из 12

В память о погибших зажгли свечи.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года. 3 сентября 2019
3 из 12

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

Мужчина принес цветы на могилу на мемориальном кладбище Город ангелов в Беслане, где похоронены погибшие во время теракта в 1-й Бесланской школе 1-3 сентября 2004 года
4 из 12

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

Девушка в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
5 из 12

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

Жители зажигают свечи во дворе бывшей 1-й Бесланской школы в память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года
6 из 12

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
7 из 12

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Память погибших почтили минутой молчания.

Жители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
8 из 12

Память погибших почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

Цветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
9 из 12

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
10 из 12

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
11 из 12

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
12 из 12

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
2 из 12

В память о погибших зажгли свечи.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
3 из 12

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
4 из 12

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
5 из 12

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
7 из 12

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Память погибших почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
197214210
Обсудить 4
Совет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинБесланРоссияОбщество
Популярные комментарии
Лицемер
10 декабря, 17:59
ccomissarkattani
2300116
Больше похоже на позор, чем на боль.
10 декабря, 17:39
mmushmulyan
2010117
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