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РИА Новости

Город, где не заканчивается траур: 15-я годовщина трагедии в Беслане

16:40 03.09.2019 (обновлено: 18:02 03.09.2019)
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В Северной Осетии провели трехдневную Вахту Памяти по жертвам трагедии в Беслане, произошедшей 15 лет назад. Первого сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили школу № 1, загнали в спортзал больше тысячи заложников и удерживали три дня без воды и еды. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них — дети. Траурные мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

Траурные мероприятия в Беслане
1 из 12

Памятные мероприятия начались первого сентября со звонка в бывшей школе № 1. Жители и гости Северной Осетии принесли на место трагедии цветы и венки.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В память о погибших зажгли свечи.

Студенты Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова (СОГУ) зажигают свечи во время траурных мероприятий по жертвам теракта в школе Беслана, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, во Владикавказе
2 из 12

В память о погибших зажгли свечи.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года. 3 сентября 2019
3 из 12

В разрушенном спортзале, где 15 лет назад террористы держали заложников, совершили заупокойную литургию.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

Мужчина принес цветы на могилу на мемориальном кладбище Город ангелов в Беслане, где похоронены погибшие во время теракта в 1-й Бесланской школе 1-3 сентября 2004 года
4 из 12

Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в результате теракта.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

Девушка в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
5 из 12

На второй день траурных мероприятий в школе состоялся реквием по погибшим.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

Жители зажигают свечи во дворе бывшей 1-й Бесланской школы в память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года
6 из 12

Третьего сентября в школьном дворе прозвучали два удара колокола — в то время, когда 15 лет назад прогремел взрыв и началась стрельба.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
7 из 12

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, 186 из которых — дети.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Память погибших почтили минутой молчания.

Жители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
8 из 12

Память погибших почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

Цветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
9 из 12

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
10 из 12

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
11 из 12

Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
12 из 12

Литургия в бывшем спортзале 1-й Бесланской школы.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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Теракт в Беслане (2004)БесланФото
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