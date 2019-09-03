Город, где не заканчивается траур: 15-я годовщина трагедии в Беслане

"Первое время я как ненормальная завидовала матерям, которые погибли вместе со своими детьми. Тогда же я дала себе установку, что не имею права жить, хотя, в общем-то, моей вины в этой трагедии и нет. Мы просто отвели детей в школу", — вспоминает одна из мам.