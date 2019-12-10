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Красный Крест готов посетить удерживаемых в Донбассе людей
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РИА Новости

Красный Крест готов посетить удерживаемых в Донбассе людей

17:04 10.12.2019 (обновлено: 17:57 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) приветствует решение лидеров "нормандской четверки" о доступе ко всем удерживаемым в Донбассе, готов совершить визит на неподконтрольные Киеву территории после получения разрешения властей, заявил во вторник РИА Новости специалист по связям с медиа Александр Власенко.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник. Стороны согласовали в итоговом коммюнике, что МККК и другим международным организациям будет предоставлен полный доступ к удерживаемым в связи с конфликтом в Донбассе.
"Мы приветствует то, что было принято такое решение в Париже, о том, чтобы мы и другие гуманитарные организации могли получать неограниченный доступ ко всем задержанным в связи с конфликтом. Надеемся, что теперь это будет происходить чаще… Мы ведем постоянный конфиденциальный диалог с властями для того, чтобы иметь беспрепятственный доступ ко всем в связи с конфликтом. Когда в этом диалоге нам скажут, что мы можем совершить визит, тогда мы его совершим", - сказал Власенко.
Он также заявил, что МККК последний раз посещал удерживаемых лиц на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2015 году.
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Вчера, 13:49
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"Нормандская четверка"Донбасс"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМеждународный комитет Красного КрестаВ мире
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