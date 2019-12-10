Красный Крест готов посетить удерживаемых в Донбассе людей

"Мы приветствует то, что было принято такое решение в Париже, о том, чтобы мы и другие гуманитарные организации могли получать неограниченный доступ ко всем задержанным в связи с конфликтом. Надеемся, что теперь это будет происходить чаще… Мы ведем постоянный конфиденциальный диалог с властями для того, чтобы иметь беспрепятственный доступ ко всем в связи с конфликтом. Когда в этом диалоге нам скажут, что мы можем совершить визит, тогда мы его совершим", - сказал Власенко.