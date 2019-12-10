Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Бывший мэр столицы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни. Его кончину подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Помощник Лужкова Тимур Шогенов в разговоре с РЕН ТВ заявил, что бывший мэр Москвы умер в больнице после плановой операции на сердце.
В свою очередь, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев сообщил РИА Новости, что причиной смерти Лужкова стала "аллергическая реакция" при операции в Германии.
"Он сразу умер <...>. Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе все это произошло", — рассказал журналист.
По словам собеседника агентства, эту информацию он получил от близкого окружения политика.
Вчера, 14:47Сказано в эфире"Яркий и противоречивый". Каким запомнился Юрий ЛужковЭкс-мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся во вторник в возрасте 83 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. О личных качествах и грандиозных проектах Лужкова в эфире радио Sputnik рассказали сенатор Олег Морозов и журналист Андрей Угланов.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким Лужкова. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у бывшего градоначальника были теплые и конструктивные отношения с президентом.
Соболезнования также выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения. Нельзя забывать, что Лужков возглавлял крупнейший российский город, столицу в самый сложный период", - сказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Медведев в 2010 году отстранил Лужкова от должности столичного градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия", это стало одним из самых громких кадровых решений.