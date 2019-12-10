Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

"Кепка защищает…" Самые яркие высказывания Юрия Лужкова Круглолицый, в кожаной кепке. Энергичный, решительный, острый на язык. Любитель футбола и пчел. Можно относиться к нему как угодно, но нельзя не признать, что с именем Лужкова связана целая эпоха в истории Москвы.