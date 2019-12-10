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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
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РИА Новости

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

16:55 10.12.2019 (обновлено: 16:56 10.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЮрий Лужков
Юрий Лужков
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Бывший мэр столицы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни. Его кончину подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Помощник Лужкова Тимур Шогенов в разговоре с РЕН ТВ заявил, что бывший мэр Москвы умер в больнице после плановой операции на сердце.
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"Кепка защищает…" Самые яркие высказывания Юрия Лужкова Круглолицый, в кожаной кепке. Энергичный, решительный, острый на язык. Любитель футбола и пчел. Можно относиться к нему как угодно, но нельзя не признать, что с именем Лужкова связана целая эпоха в истории Москвы.
В свою очередь, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев сообщил РИА Новости, что причиной смерти Лужкова стала "аллергическая реакция" при операции в Германии.
"Он сразу умер <...>. Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе все это произошло", — рассказал журналист.
По словам собеседника агентства, эту информацию он получил от близкого окружения политика.
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"Яркий и противоречивый". Каким запомнился Юрий ЛужковЭкс-мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся во вторник в возрасте 83 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. О личных качествах и грандиозных проектах Лужкова в эфире радио Sputnik рассказали сенатор Олег Морозов и журналист Андрей Угланов.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким Лужкова. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у бывшего градоначальника были теплые и конструктивные отношения с президентом.
Соболезнования также выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения. Нельзя забывать, что Лужков возглавлял крупнейший российский город, столицу в самый сложный период", - сказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Медведев в 2010 году отстранил Лужкова от должности столичного градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия", это стало одним из самых громких кадровых решений.
О Юрии Лужкове читайте в справке РИА Новости >>
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"Таких сегодня не хватает". В России вспоминают Юрия Лужкова
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Дмитрий МедведевВладимир ПутинЮрий ЛужковГерманияОбщество
Популярные комментарии
Ну что сказать. Плохого говорить нельзя, значит просто помолчим.
10 декабря, 18:20
Infectant
2840103
Царствие Небесное и вечный покой! Много его ругали, но если вспомнить в каком состоянии ему достался город... А обиженные по жизни теперь будут злорадствовать.
10 декабря, 18:21
ИЧИван Чемоданов
10002014
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