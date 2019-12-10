Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами в Донбассе и спрогнозировал, как будет развиваться ситуация в регионе, если украинские военные закроют границу.
На встрече с членами Совета по правам человека российский лидер отметил, что накануне обсуждал эту тему на полях "нормандского саммита" в Париже.
"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну и я представляю, что может начаться Сребреница. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантирования", — заявил Путин.
Глава государства отметил, что одна из тем разговора — это "возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках".
Путин подчеркнул, что в 2015 году договорились, что будет принят закон об амнистии, но "ничего не введено в действие, просто ничто не действует".
27 октября, 22:20Зеленский опубликовал видео разговора с националистами в Золотом
Зеленский в конце октября побывал в населенном пункте Золотое. Там он пообщался с вооруженными людьми. Разговор прошел на повышенных тонах. Глава украинского государства потребовал не мешать разведению войск.
После этого лидер батальона "Азов" (против участников батальона в России возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий записал видеообращение к Зеленскому. Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент "сдает огромную территорию", и пообещал в случае необходимости помешать этому.
В Киеве подчеркнули, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями Вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
Резня в Сребренице
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По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около восьми тысяч мусульман. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.