РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T18:36+0300
https://ria.ru/20191210/1562221432.html
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156220/14/1562201432_0:137:2468:1525_1036x0_80_0_0_9bd56ec49b06f0cb51cd405ee1c082d4.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе

16:44 10.12.2019 (обновлено: 18:36 10.12.2019)
21293
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами в Донбассе и спрогнозировал, как будет развиваться ситуация в регионе, если украинские военные закроют границу.
На встрече с членами Совета по правам человека российский лидер отметил, что накануне обсуждал эту тему на полях "нормандского саммита" в Париже.
"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну и я представляю, что может начаться Сребреница. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантирования", — заявил Путин.
Глава государства отметил, что одна из тем разговора — это "возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках".
Путин подчеркнул, что в 2015 году договорились, что будет принят закон об амнистии, но "ничего не введено в действие, просто ничто не действует".
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
27 октября, 22:20
Зеленский опубликовал видео разговора с националистами в Золотом
Зеленский в конце октября побывал в населенном пункте Золотое. Там он пообщался с вооруженными людьми. Разговор прошел на повышенных тонах. Глава украинского государства потребовал не мешать разведению войск.
После этого лидер батальона "Азов" (против участников батальона в России возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий записал видеообращение к Зеленскому. Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент "сдает огромную территорию", и пообещал в случае необходимости помешать этому.
В Киеве подчеркнули, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями Вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
Резня в Сребренице

По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около восьми тысяч мусульман. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.

Читать далее
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 16:13
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
51588111128
Обсудить 36
Владимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нацистам верить нельзя. Очевидно.
10 декабря, 16:49
Alex Carev
8510001
А вчерашнюю главную новость - позор для российского спорта - в миг забыли . Красавчик снова на белом коне .
10 декабря, 18:17
SShdt1957
6000447
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Концерн Калашников сравнил новейший российский автомат АК-12 и американскую винтовку М4
"Калашников" опубликовал видео сравнительных тестов АК-12 и M4
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание "Минска-2"
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне
Встреча лидеров нормандской четверки
"А у нас в квартире газ". Встреча Путина с Зеленским — успех и неудача
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния