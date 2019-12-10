Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе

"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну и я представляю, что может начаться Сребреница. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантирования", — заявил Путин.