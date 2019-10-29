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РИА Новости

Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов

12:23 29.10.2019
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое в Донбассе разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в которой просят Владимира Зеленского вывести подразделения националистов из населенного пункта.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
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"Азов" или Донбасс? Решение за ЗеленскимУкраинский батальон "Азов" грозит сорвать движение страны к миру. Вот мы и услышали признание виновных в срыве Минских соглашений, отметили по этому поводу в МИД России.
"Местные жители устали от притеснений, издевательств и преступлений представителей "Национального корпуса" (создан на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело - ред.) и ветеранов "Азова". С приходом националистов местные жители подвергаются регулярным проверкам на предмет причастности к сепаратизму. Нередки случаи физической расправы радикалов над неугодными жителями" - говорится в тексте петиции.
По мнению авторов петиции, местные власти и полиция "утихомирить оккупантов" не могут, а местные жители отмечают, что поведение националистов меняется только во время визитов представителей украинских СМИ.
"Наше терпение заканчивается, а повлиять на ситуацию не можем. В связи с этим мы просим Вас принять меры для вывода националистических подразделений из населенного пункта Золотое", - говорится в петиции.
Операция объединенных сил Украины
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Сенатор рассказал о "шансе восстановить мир в Донбассе"МИД России ответил на угрозу "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс. Украинская "партия войны" старается сорвать выполнение всех ранее достигнутых договоренностей, отметил в эфире радио Sputnik сенатор Сергей Цеков.
При этом лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий ранее заявил, что пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию". Он угрожает в случае необходимости помешать этому.
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
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