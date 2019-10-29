Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое в Донбассе разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в которой просят Владимира Зеленского вывести подразделения националистов из населенного пункта.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.

"Местные жители устали от притеснений, издевательств и преступлений представителей "Национального корпуса" (создан на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело - ред.) и ветеранов "Азова". С приходом националистов местные жители подвергаются регулярным проверкам на предмет причастности к сепаратизму. Нередки случаи физической расправы радикалов над неугодными жителями" - говорится в тексте петиции.

По мнению авторов петиции, местные власти и полиция "утихомирить оккупантов" не могут, а местные жители отмечают, что поведение националистов меняется только во время визитов представителей украинских СМИ.

"Наше терпение заканчивается, а повлиять на ситуацию не можем. В связи с этим мы просим Вас принять меры для вывода националистических подразделений из населенного пункта Золотое", - говорится в петиции.

При этом лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий ранее заявил, что пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию". Он угрожает в случае необходимости помешать этому.