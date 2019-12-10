РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T18:13+0300
https://ria.ru/20191210/1562220667.html
В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя"
https://cdn25.img.ria.ru/images/154989/76/1549897600_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_f7e746c3f3305a8fc0c9149e2c75c1a0.jpg
РИА Новости

В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя"

16:27 10.12.2019 (обновлено: 18:13 10.12.2019)
2607
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание ОАО "Метрострой" в Санкт-Петербурге
Здание ОАО Метрострой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя" Николая Александрова, заявили в пресс-службе компании.
Топ-менеджер ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. В компании не знают, в рамках какого дела задержали руководителя и в чем его обвиняют.
Александров уже второй день не выходит на работу. Связи с ним у сотрудников компании нет.
В пресс-службе добавили, что работа компании и всех структурных подразделений продолжается.
Рабочие во время обслуживания проходческого щита в ходе строительства станции Юго-Восточная Кожуховской линии Московского метрополитена
25 ноября, 17:11
Суд Петербурга 16 января вернется к иску "Метростроя" на 8 млрд рублей
"Реализация госконтрактов проходит в рабочем порядке. Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться", - подчеркнули в "Метрострое".
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
"Метрострой" выступает генеральным подрядчиком сооружения всех новых объектов метрополитена. В начале 2019 года у компании возникли разногласия с городскими властями из-за долгов по зарплате работникам субподрядных организаций, претензий со стороны налоговых органов и срыва сроков строительства станций метро.
В арбитраже находится несколько исков с финансовыми требованиями сторон друг к другу.
Здание главного офиса ОАО Метрострой в Санкт-Петербург
1 августа, 11:52
Суд обязал "Метрострой" заплатить властям Петербурга за построенную станцию
2530001
Обсудить 0
МетростройСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Красный Крест готов посетить удерживаемых в Донбассе людей
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание "Минска-2"
Автомобиль полиции
Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве, сообщили СМИ
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР прокомментировал заявления Зеленского в Париже
Полицейский
В Екатеринбурге подозреваемый сознался в убийстве двух девушек
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным "ничьей"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
Лента новостейМолния