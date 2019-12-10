С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. В Петербурге задержали генерального директора В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя" Николая Александрова, заявили в пресс-службе компании.

Топ-менеджер ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. В компании не знают, в рамках какого дела задержали руководителя и в чем его обвиняют.

Александров уже второй день не выходит на работу. Связи с ним у сотрудников компании нет.

В пресс-службе добавили, что работа компании и всех структурных подразделений продолжается.

"Реализация госконтрактов проходит в рабочем порядке. Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться", - подчеркнули в "Метрострое".

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

"Метрострой" выступает генеральным подрядчиком сооружения всех новых объектов метрополитена. В начале 2019 года у компании возникли разногласия с городскими властями из-за долгов по зарплате работникам субподрядных организаций, претензий со стороны налоговых органов и срыва сроков строительства станций метро.