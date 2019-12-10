Шойгу назвал Лужкова крепким хозяйственником и деятельным политиком

"С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Это был незаурядный и целеустремленный руководитель, обладающий разносторонними знаниями, деятельный политик и крепкий хозяйственник. В памяти тех, кто знал Юрия Михайловича и работал с ним, он навсегда останется энергичным и жизнелюбивым человеком. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича. Светлая ему память!" - говорится в тексте соболезнований.