Эрдоган заявил, что Европа переживает серьезный кризис с лидерами

"В Европе серьезный кризис с лидерами. Я не могу привести лидера, который был бы примером. В то время, когда я был премьер-министром, таким был канцлер ФРГ (Герхард) Шрёдер, он был важным лидером для Германии. Еще одним из лидеров, которые мне нравились, был (Сильвио) Берлускони в Италии. Именно в то время мы особенно успешно развивали наше сотрудничество", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.