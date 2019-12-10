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Эрдоган заявил, что Европа переживает серьезный кризис с лидерами
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РИА Новости

Эрдоган заявил, что Европа переживает серьезный кризис с лидерами

16:03 10.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Европа переживает серьезный кризис с лидерами, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"В Европе серьезный кризис с лидерами. Я не могу привести лидера, который был бы примером. В то время, когда я был премьер-министром, таким был канцлер ФРГ (Герхард) Шрёдер, он был важным лидером для Германии. Еще одним из лидеров, которые мне нравились, был (Сильвио) Берлускони в Италии. Именно в то время мы особенно успешно развивали наше сотрудничество", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
По его словам, на сегодняшний день "молодым и динамичным" лидером является эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
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