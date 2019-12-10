Названа причина смерти Лужкова

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.
Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.
Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.
Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.
В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.
В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.
Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.
Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.
МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.
МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.
Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.
Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.
Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.
Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.
В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.
В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.
Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.
Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.
Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.
Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.
Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.
Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.
Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.
Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.
Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.
Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.
В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.
В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.
Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".
Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".
Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.
Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.
Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.
Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.
В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.
Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.
МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.
Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.
Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.
В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.
Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.
Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.
Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.
Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.
Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.
В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.
Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".
Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.
Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.
Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.
При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.
При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.
В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.
В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.
Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.
Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.
Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.
Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.
В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.
В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.
Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.
Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.
В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.
В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.
Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.
При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.
В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.
Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.
Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.
В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.
Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.
В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.