Названа причина смерти Лужкова

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.