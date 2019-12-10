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Названа причина смерти Лужкова
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РИА Новости

Названа причина смерти Лужкова

15:59 10.12.2019 (обновлено: 16:18 10.12.2019)
316417
© РИА Новости / Игорь МихалевМэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Игорь Михалев
Мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев сообщил РИА Новости, что причиной смерти бывшего столичного мэра Юрия Лужкова стала "аллергическая реакция" при операции в Германии.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992-го по 2010-й, скончался во вторник на 84-м году жизни.
"Он сразу умер <...>. Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе все это произошло", — рассказал журналист.
Он уточнил, что операция была плановой, "что-то с сосудами или с сердцем".
Юрий Лужков — "жесткий парень в мягкой кепке"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии ледового дворца Мечта для подготовки фигуристов
1 из 17

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Дмитрий Донской

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

Президент России Борис Ельцин, королева Великобритании Елизавета II и мэр города Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время официального визита королевы в Россию
2 из 17

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Александр Поляков

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

Мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия шестого Большого московского фестиваля пива
3 из 17

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке № 142 в Москве
4 из 17

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

Мэр Москвы Юрий Лужков во время показа коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе
5 из 17

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин и бывший мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
6 из 17

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

Президент России Дмитрий Медведев и мэр столицы Юрий Лужков во время церемонии открытия новой станции столичного метро Славянский бульвар. 7 сентября 2008
7 из 17

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

Мэр Москвы Юрий Лужков с сувениром, полученным в подарок на 3-м Московском фестивале пива Братина-2001 в Лужниках
8 из 17

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии Музейно-выставочного комплекса Рабочий и колхозница в Москве
9 из 17

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Григорий Собченко / Перейти в фотобанк

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

Мэр Москвы Юрий Лужков принял участие в посадке деревьев во время общегородского субботника на территории спорткомплекса Лужники
10 из 17

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

© РИА Новости / Григорий Собченко
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

Мэр Москвы Юрий Лужков, госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии открытия памятника американскому поэту Уолту Уитмену у Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова
11 из 17

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

Мэр Москвы Юрий Лужков, президент РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города, которая проходит на Тверской площади. 5 сентября 2009 года
12 из 17

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Родионов

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

Матч по футболу между сборными командами правительства Москвы и творческой интеллигенции столицы
13 из 17

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Михаил Фомичев

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

Мэр Москвы Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве
14 из 17

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
© РИА Новости / Руслан Кривобок

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

Мэр Москвы Юрий Лужков у жилого многоэтажного панельного дома по улице Королева, где произошел взрыв, вызвавший обрушение и пожар
15 из 17

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
© РИА Новости / Игорь Михалев

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

Мэр Москвы Юрий Лужков
16 из 17

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

© РИА Новости / Игорь Михалев
© AP Photo / Sergei Karpukhin

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

Мэр Москвы Юрий Лужков в певцом Майклом Джексоном в Москве. 1996 год
17 из 17

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

© AP Photo / Sergei Karpukhin
1 из 17

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 17

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
3 из 17

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

© РИА Новости / Александр Поляков
4 из 17

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 17

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 17

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7 из 17

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
8 из 17

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
9 из 17

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 17

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
11 из 17

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
12 из 17

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

© РИА Новости / Владимир Родионов
14 из 17

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
15 из 17

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
16 из 17

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

© РИА Новости / Игорь Михалев
17 из 17

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

© AP Photo / Sergei Karpukhin
По словам собеседника агентства, эту информацию он получил от близкого окружения политика.
Гусев также отметил, что сведений о дате прощания с Лужковым у него пока нет.
Ранее сообщалось, что экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище в период с 12 по 14 декабря.
О Юрии Лужкове читайте в справке РИА Новости >>
Новое наследие: самые яркие здания Москвы из эпохи Юрия Лужкова
© РИА Новости / Владимир Песня

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.

Храм Христа Спасителя в Москве
1 из 8

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.

Виды Москвы
2 из 8

При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

Первый чемпионат мира по граффити 3D на Москве-реке
3 из 8

В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.

В Москве установилась жаркая погода
4 из 8

Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.

Небоскребы делового центра Москва-сити
5 из 8

Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Валерий Мельников

В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.

Жилой дом по адресу ул. Машкова, д. 1/11, построенный компанией Интеко
6 из 8

В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.

Здание московского драматического театра основателя и художественного руководителя Александра Калягина ET CETERA в Москве
7 из 8

Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.

Виды Москвы
8 из 8

В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.

© РИА Новости / Владимир Песня
2 из 8

При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 8

В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 8

Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
6 из 8

В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 8

Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
8 из 8

В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
184404931751108
Обсудить 76
Умер Юрий ЛужковПавел ГусевЮрий ЛужковОбщество
Популярные комментарии
качественная западная медицина!
10 декабря, 16:15
Артем Окунев
104957012
От жадности.
10 декабря, 16:03
zastan76
68641245
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Певица Ирина Понаровская
Ирина Понаровская рассказала, что видела во время клинической смерти
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
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