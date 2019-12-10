Сегодняшняя Москва - это на 80% заслуга Лужкова, считает Степашин

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сегодняшняя Москва - на 80% заслуга экс-мэра столицы Сегодняшняя Москва - на 80% заслуга экс-мэра столицы Юрия Лужкова , заявил первый директор ФСБ, бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Степашин

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.

"Сегодняшняя Москва - на 80% это Лужков. Собянин её уже развил в несколько иной плоскости. И если бы не такой мэр в начале 90-х, да и не только в начале 90-х, в конце 90-х - начале двухтысячных, я не знаю, какой была бы Москва - это раз, и я не знаю, какой была бы страна - это два", - сказал Степашин журналистам.

Он отметил, что поскольку Москва столица, "вся смута происходит в столице".

"Я это знаю не понаслышке, начиная с 91-го года. И то, что ему удалось удержать город и ситуацию, в хорошем смысле слова, без ремонта, без гвардейцев, своим огромным авторитетом. То, что люди смогли здесь работать и зарабатывать, жить по-человечески, худо-бедно, особенно в 90-х годах, для меня это совершенно очевидно", - подчеркнул он.

Степашин подчеркнул работоспособность и энергетику Лужкова.