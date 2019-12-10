Киев надеется вернуть 77 украинцев в рамках первого этапа обмена

"Семьдесят семь человек — это то число людей, которых мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека)", - цитирует Лутковскую агентство УНИАН.

Лутковская добавила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается. "Первый шаг (обмена – ред.) - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - сказала она.