Пушков надеется на прогресс в отношении к российским СМИ на Украине

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. По результатам саммита "нормандской четверки" ещё рано говорить об улучшении отношения к российским СМИ на Украине, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины.
Вчера, 15:25Акценты"Раз-раз – и договорились?" Что произошло в "нормандском формате"Это тот редкий случай, когда довольны практически все, несмотря на то, что никаких прорывов не случилось – да их никто и не ждал. Теперь главное – продолжать в том же темпе, чтобы на встречу через четыре месяца прийти с конкретными результатами.
"Я думаю, пока это ещё рано (обсуждать). Постепенно, я думаю, и здесь будет определенный прогресс", - сказал Пушков журналистам после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".