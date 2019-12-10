Пушков надеется на прогресс в отношении к российским СМИ на Украине

"Раз-раз – и договорились?" Что произошло в "нормандском формате" Это тот редкий случай, когда довольны практически все, несмотря на то, что никаких прорывов не случилось – да их никто и не ждал. Теперь главное – продолжать в том же темпе, чтобы на встречу через четыре месяца прийти с конкретными результатами.