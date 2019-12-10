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Эрдоган раскритиковал Нобелевский комитет
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РИА Новости

Эрдоган раскритиковал Нобелевский комитет

15:45 10.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 10 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что откажется от Нобелевской премии в случае ее присуждения ему, так как комитет "полностью исчерпал себя, превратившись в политически мотивированную идеологическую организацию".
Ранее Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 1990-е годы.
"Нобелевский комитет исчерпал себя, сегодня это полностью политически мотивированная идеологическая организация. В ней для меня не осталось никакой ценности. Эта награда означает, что они действуют вместе с теми, кто поддерживает угнетение. Мы это не можем принять", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед студентами университета Билькент.
Отвечая на вопрос, согласится ли он получить Нобелевскую премию, если ему ее присудят, турецкий лидер ответил отрицательно. Он добавил, что Турция не будет участвовать в церемонии вручения Нобелевских премий в этом году и призвал всех друзей Турции последовать ее примеру.
Нобелевские награды за 2019 год по литературе, физике, химии, физиологии и медицине вручат в Стокгольме во вторник, в тот же день в Осло вручат Нобелевскую премию мира.
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