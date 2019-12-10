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Умер ученый Рафаэль Арутюнян
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РИА Новости

Умер ученый Рафаэль Арутюнян

15:44 10.12.2019 (обновлено: 15:45 10.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинРафаэль Арутюнян
Рафаэль Арутюнян
© РИА Новости / Александр Натрускин
Рафаэль Арутюнян. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Один из ведущих мировых специалистов в области ядерной и радиационной безопасности, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Рафаэль Арутюнян скончался на 66-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ).
"Рафаэля Варназовича Арутюняна не стало 9 декабря", - сказал собеседник агентства.
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Арутюнян работал заместителем директора ИБРАЭ по научной работе. Он занимался, в частности, системно-аналитическим обеспечением работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, разработкой компьютерных систем для прогнозирования радиологических последствий радиационных аварий и выработки рекомендации по защите населения, оценками радиационных и экологических рисков.
В 2014 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение методов и технологий обеспечения радиационной безопасности населения и территорий России. В разные годы был награжден орденами Мужества и Почета.
"О Рафаэле Арутюняне тяжело говорить в прошедшем времени. Это был не просто великолепный ученый, но и замечательный человек", - сказал РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
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"Период полураспада": какая она – новая атомная энергетика?Водо-водяные реакторы нового поколения, установки на быстрых нейтронах, термоядерный синтез – это настоящее и будущее атомной энергетики. За прошедшие с момента аварии в Чернобыле 33 года мирный атом стал намного безопаснее и эффективнее. Об этом – в спецпроекте радио Sputnik.
"Рафаэль Варназович внес очень большой вклад в обеспечение ядерной и радиационной безопасности нашей страны", - добавил собеседник агентства.
"И, кроме того, велик вклад Рафаэля Арутюняна в развенчание разного рода мифов, связанных с радиацией. Достаточно вспомнить, как в самые первые дни после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" он в числе прочих аргументированно доказывал, что России совершенно ничего не угрожает и что не надо паниковать, и тот прогноз полностью оправдался", - отметил Уваров.
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Александр УваровРафаэл АрутюнянЧернобыльская АЭСРоссийская академия наукФукусима-1РоссияОбщество
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