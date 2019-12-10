Умер ученый Рафаэль Арутюнян

"Период полураспада": какая она – новая атомная энергетика? Водо-водяные реакторы нового поколения, установки на быстрых нейтронах, термоядерный синтез – это настоящее и будущее атомной энергетики. За прошедшие с момента аварии в Чернобыле 33 года мирный атом стал намного безопаснее и эффективнее. Об этом – в спецпроекте радио Sputnik.