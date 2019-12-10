Умер ученый Рафаэль Арутюнян

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Один из ведущих мировых специалистов в области ядерной и радиационной безопасности, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Рафаэль Арутюнян скончался на 66-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ).
"Рафаэля Варназовича Арутюняна не стало 9 декабря", - сказал собеседник агентства.
Арутюнян работал заместителем директора ИБРАЭ по научной работе. Он занимался, в частности, системно-аналитическим обеспечением работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, разработкой компьютерных систем для прогнозирования радиологических последствий радиационных аварий и выработки рекомендации по защите населения, оценками радиационных и экологических рисков.
В 2014 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение методов и технологий обеспечения радиационной безопасности населения и территорий России. В разные годы был награжден орденами Мужества и Почета.
"О Рафаэле Арутюняне тяжело говорить в прошедшем времени. Это был не просто великолепный ученый, но и замечательный человек", - сказал РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
26 сентября, 09:51Подкасты - Радио Sputnik"Период полураспада": какая она – новая атомная энергетика?Водо-водяные реакторы нового поколения, установки на быстрых нейтронах, термоядерный синтез – это настоящее и будущее атомной энергетики. За прошедшие с момента аварии в Чернобыле 33 года мирный атом стал намного безопаснее и эффективнее. Об этом – в спецпроекте радио Sputnik.
"Рафаэль Варназович внес очень большой вклад в обеспечение ядерной и радиационной безопасности нашей страны", - добавил собеседник агентства.
"И, кроме того, велик вклад Рафаэля Арутюняна в развенчание разного рода мифов, связанных с радиацией. Достаточно вспомнить, как в самые первые дни после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" он в числе прочих аргументированно доказывал, что России совершенно ничего не угрожает и что не надо паниковать, и тот прогноз полностью оправдался", - отметил Уваров.