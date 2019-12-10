РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T15:39+0300
https://ria.ru/20191210/1562218180.html
Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто
https://cdn25.img.ria.ru/images/91132/98/911329830_0:0:2733:1537_1036x0_80_0_0_31be26ee5b47a9e8fca506a5f2cd2eb0.jpg
РИА Новости

Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто

15:39 10.12.2019
586
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Между президентами Турции и России нет никаких тайн, все обсуждается открыто, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник.
"С господином (Владимиром) Путиным мы говорим и действуем открыто. У него нет тайных замыслов. Я верю, что мы вместе обеспечим мир в регионе", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он добавил, что в такой же атмосфере проходят его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
3 декабря, 15:18Сказано в эфире
"Открытая позиция". Эксперт прокомментировал слова Эрдогана о России Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию одним из основных партнеров Турции, отметив при этом, что Анкара ведет многовекторную внешнюю политику. В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев высказал мнение, что турецкий лидер подает знак НАТО и США.
2300001
Обсудить 0
Анкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может направить военных в Ливию по просьбе ее правительства
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган раскритиковал Нобелевский комитет
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что Европа переживает серьезный кризис с лидерами
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Нур-Султан
В Нур-Султане началась встреча в "астанинском" формате
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Алексей Пушков
Пушков оценил возможность договора по транзиту газа с Украиной
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Дмитрий Песков
Песков допустил гибкость в урегулировании на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Эрдогана
Автомобиль полиции
Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве, сообщили СМИ
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
Лента новостейМолния