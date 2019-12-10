Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто

АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Между президентами Турции и России нет никаких тайн, все обсуждается открыто, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник.
"С господином (Владимиром) Путиным мы говорим и действуем открыто. У него нет тайных замыслов. Я верю, что мы вместе обеспечим мир в регионе", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он добавил, что в такой же атмосфере проходят его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
3 декабря, 15:18Сказано в эфире"Открытая позиция". Эксперт прокомментировал слова Эрдогана о России Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию одним из основных партнеров Турции, отметив при этом, что Анкара ведет многовекторную внешнюю политику. В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев высказал мнение, что турецкий лидер подает знак НАТО и США.