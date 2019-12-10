Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто

"Открытая позиция". Эксперт прокомментировал слова Эрдогана о России Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию одним из основных партнеров Турции, отметив при этом, что Анкара ведет многовекторную внешнюю политику. В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев высказал мнение, что турецкий лидер подает знак НАТО и США.