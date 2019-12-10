ВВС Чили активизировали поиски потерпевшего крушение самолета

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВВС Чили активизировали поиски потерпевшего крушение на пути к Антарктиде самолета, прибегнув к помощи иностранных государств, сообщается в пресс-релизе ВВС.
Министр обороны Чили Альберто Эспина Отеро сообщил в Twitter, что совместно с главнокомандующим военно-воздушных сил Артуро Мерино направляются в город Пунта-Аренас, чтобы контролировать поиск самолёта. Именно с базы "Чабунко" города Пунта-Аренас самолет вылетел на воздушную базу Антарктики перед тем, как пропал с радаров.
Ранее сообщалось, что президент Чили Себастьян Пиньера, министр внутренних дел и министр обороны направились в командование ВВС страны, расположенное в Сантьяго, чтобы следить за поисками самолета.
По данным ВВС, опубликованным в Twitter, в поисковой операции принимают участие два торговых судна и два военных корабля, а также 13 самолетов, в том числе один самолет ВВС Аргентины и один Уругвая. Кроме того, к поискам подключили три спутника, в частности два американских.
ВВС Чили также опубликовали списки пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета.
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск), на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали пропавший самолёт С130 потерпевшим крушение и продолжают поиски борта и выживших. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.