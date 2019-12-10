ВВС Чили активизировали поиски потерпевшего крушение самолета

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВВС ВВС Чили активизировали поиски потерпевшего крушение на пути к Антарктиде самолета, прибегнув к помощи иностранных государств, сообщается в пресс-релизе ВВС.

Министр обороны Чили Альберто Эспина Отеро сообщил в Twitter, что совместно с главнокомандующим военно-воздушных сил Артуро Мерино направляются в город Пунта-Аренас, чтобы контролировать поиск самолёта. Именно с базы "Чабунко" города Пунта-Аренас самолет вылетел на воздушную базу Антарктики перед тем, как пропал с радаров.

Ранее сообщалось, что президент Чили Себастьян Пиньера , министр внутренних дел и министр обороны направились в командование ВВС страны, расположенное в Сантьяго, чтобы следить за поисками самолета.

По данным ВВС, опубликованным в Twitter , в поисковой операции принимают участие два торговых судна и два военных корабля, а также 13 самолетов, в том числе один самолет ВВС Аргентины и один Уругвая. Кроме того, к поискам подключили три спутника, в частности два американских.

ВВС Чили также опубликовали списки пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета.