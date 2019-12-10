Прокуратура проверит данные о давке при эвакуации школы в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о давке при эвакуации в школе в Приморской районе Прокуратура проверяет информацию о давке при эвакуации в школе в Приморской районе Санкт-Петербурга , сообщает городское надзорное ведомство.

"Прокуратура Приморского района организовала проверку по факту информации о том, что мероприятия по эвакуации в школе на Планерной улице закончились давкой", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. "По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.

По данным СМИ, давка произошла на первом этаже в школе №246 во время эвакуации из-за сообщения о "минировании". Сообщалось, что на давку пожаловались родители школьников, они рассказали о якобы травмах у детей.