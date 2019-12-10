РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T15:13+0300
https://ria.ru/20191210/1562216712.html
Прокуратура проверит данные о давке при эвакуации школы в Петербурге
https://cdn22.img.ria.ru/images/155146/77/1551467780_0:116:3067:1841_1036x0_80_0_0_01bc5bdd9cd87ebb97c9604f8c641906.jpg
РИА Новости

Прокуратура проверит данные о давке при эвакуации школы в Петербурге

15:13 10.12.2019
1146
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Школа. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о давке при эвакуации в школе в Приморской районе Санкт-Петербурга, сообщает городское надзорное ведомство.
"Прокуратура Приморского района организовала проверку по факту информации о том, что мероприятия по эвакуации в школе на Планерной улице закончились давкой", - говорится в сообщении.
Прокуратура
Вчера, 10:30
В ЕАО учеников школ эвакуировали в мороз без верхней одежды
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. "По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
По данным СМИ, давка произошла на первом этаже в школе №246 во время эвакуации из-за сообщения о "минировании". Сообщалось, что на давку пожаловались родители школьников, они рассказали о якобы травмах у детей.
Волна "минирований" социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. На прошлой неделе волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник - до регионов Дальнего Востока.
Школа
Вчера, 14:44
В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком
002220
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Школа
В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком
Автомобиль Следственного комитета РФ
В московской квартире нашли завернутое в одеяло тело девушки
Врач
Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
Автомобиль полиции
Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве, сообщили СМИ
Врач
В Башкирии оштрафовали врача, который обклеил пациента скотчем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Полицейские на блок-посту после стрельбы в больнице города Острава в Чехии
Мать устроившего стрельбу в Чехии мужчины помогла полиции в его поиске
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Путин и Зеленский кратко пообщались в Париже тет-а-тет
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Полицейский
В Екатеринбурге подозреваемый сознался в убийстве двух девушек
Здание ОАО Метрострой в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя"
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Дед Мороз и Снегурочка
Рязанские власти объяснили, почему Дед Мороз не смог зажечь елку
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Аброр Азимов в суде
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
Лента новостейМолния