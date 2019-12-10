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Суд отказал Jaguar в регистрации бренда в виде машины Range Rover
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РИА Новости

Суд отказал Jaguar в регистрации бренда в виде машины Range Rover

15:05 10.12.2019
802
© AFP 2019 / Don EmmertRange Rover
Range Rover
© AFP 2019 / Don Emmert
Range Rover. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник подтвердил законность решения Роспатента, который отказал британской компании Jaguar Land Rover Limited в регистрации товарного знака, представляющего собой объемное изображение автомобиля Range Rover Evoque, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Роспатент в 2016 году впервые отказал компании в регистрации товарного знака, а в феврале этого года отклонил и ее возражения на отказ в регистрации. Последнее решение ведомства Jaguar Land Rover и оспорила в СИПе.
Автомобиль Peugeot 508
15 мая, 09:32
Названы самые надежные автомобили
В заявке на регистрацию бренда говорилось, что он представляет собой трехмерное изображение автомобиля, отличительная черта которого - "оригинальный и эффектный V-образный силуэт кузова автомобиля, образованный наклонной "плавающей" крышей, повышающейся линией остекления дверей и узким задним стеклом, что в целом создает ощущение стремительности".
Но Роспатент, сравнив представленное на регистрацию обозначение с силуэтами других кроссоверов - KIA Sportage, Jeep Compass, Honda CR-V, Mitsubishi ASX – пришел к выводу, что его отличительные детали достаточно малы относительно самого кузова и не изменяют его общее визуальное восприятие как автомобиля, имеющего традиционную для компактных внедорожников форму.
Ведомство в связи с этим указало, что особенности исполнения деталей могут иметь значение с точки зрения промышленного дизайна, однако недостаточно выразительны для такого средства индивидуализации, как товарный знак. Кроме того, по мнению Роспатента, предоставление исключительного права на изделие традиционной формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право на использование идентичной или сходной формы в отношении аналогичных изделий иных участников торгового оборота.
Jaguar Land Rover - один из крупнейших британских автопроизводителей, принадлежит индийской Tata Motors Ltd. Штат сотрудников компании насчитывает около 40 тысяч человек.
От народного электромобиля до супергибрида: автосалон во Франкфурте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Audi презентовала во Франкфурте более двух десятков моделей, одна из новинок — A5 40 TDI Quattro.

Автомобиль Audi A5 40 TDI Quattro на международном автомобильном салоне во Франкфурте
1 из 16

Audi презентовала во Франкфурте более двух десятков моделей, одна из новинок — A5 40 TDI Quattro.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Mercedes-Benz представил Vision EQ Silver Arrow в футуристическом дизайне.

Автомобиль Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow на международном автомобильном салоне во Франкфурте
2 из 16

Mercedes-Benz представил Vision EQ Silver Arrow в футуристическом дизайне.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Одной из самых интересных премьер Audi стал электрический внедорожник AI:Trail с огромными колесами, панорамными окнами, сиденьями-гамаками и фарами-дронами.

Посетители у автомобиля Audi AI:Trail на международном автомобильном салоне во Франкфурте
3 из 16

Одной из самых интересных премьер Audi стал электрический внедорожник AI:Trail с огромными колесами, панорамными окнами, сиденьями-гамаками и фарами-дронами.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Электромобиль Audi Е-tron 55 quattro.

Посетители у автомобиля Audi Е-tron 55 quattro на международном автомобильном салоне во Франкфурте
4 из 16

Электромобиль Audi Е-tron 55 quattro.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Беспилотный городской электрокар Mercedes-Benz Vision Urbanetic со сменными кузовами может стать чем угодно, от автобуса до мобильного кафе.

Автомобиль Mercedes-Benz Vision Urbanetic на международном автомобильном салоне во Франкфурте
5 из 16

Беспилотный городской электрокар Mercedes-Benz Vision Urbanetic со сменными кузовами может стать чем угодно, от автобуса до мобильного кафе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Посетители Франкфуртского автосалона стали первыми, кто увидел открытую версию Audi R8 Spyder V10.

Посетители у автомобиля Audi R8 Spyder V10 на международном автомобильном салоне во Франкфурте
6 из 16

Посетители Франкфуртского автосалона стали первыми, кто увидел открытую версию Audi R8 Spyder V10.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Volkswagen представил концепт пляжного электромобиля ID. Buggy, при создании которого дизайнеры вдохновлялись классическими багги 1960-х годов.

Посетители у автомобиля Volkswagen ID. Buggy на международном автомобильном салоне во Франкфурте
7 из 16

Volkswagen представил концепт пляжного электромобиля ID. Buggy, при создании которого дизайнеры вдохновлялись классическими багги 1960-х годов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Автомобили прошлого стали источником вдохновения для создателей еще одного концепта — Hyundai 45.

Посетители у автомобиля Hyundai 45 на международном автомобильном салоне во Франкфурте
8 из 16

Автомобили прошлого стали источником вдохновения для создателей еще одного концепта — Hyundai 45.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Lamborghini привезла во Франкфурт свой первый гибридный суперкар. Всего выпустят 63 автомобиля, и все они раскуплены еще до премьеры.

Автомобили Lamborghini на международном автомобильном салоне во Франкфурте
9 из 16

Lamborghini привезла во Франкфурт свой первый гибридный суперкар. Всего выпустят 63 автомобиля, и все они раскуплены еще до премьеры.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Спортивный кроссовер Skoda Kamiq на выставке во Франкфурте.

Посетители у автомобиля Skoda Kamiq на международном автомобильном салоне во Франкфурте
10 из 16

Спортивный кроссовер Skoda Kamiq на выставке во Франкфурте.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Посетители у автомобиля Nobo Auto на автомобильном салоне во Франкфурте.

Посетители у автомобиля Nobo Auto на международном автомобильном салоне во Франкфурте
11 из 16

Посетители у автомобиля Nobo Auto на автомобильном салоне во Франкфурте.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Первый народный электромобиль Volkswagen ID.3 — одна из главных и ожидаемых премьер Франкфуртского автосалона.

Посетители у автомобиля Volkswagen ID.3 1ST на международном автомобильном салоне во Франкфурте
12 из 16

Первый народный электромобиль Volkswagen ID.3 — одна из главных и ожидаемых премьер Франкфуртского автосалона.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Автомобиль Audi AI:Con.

Автомобиль Audi AI:Con на международном автомобильном салоне во Франкфурте
13 из 16

Автомобиль Audi AI:Con.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Китайский бренд Wey презентовал концептуальный кроссовер Wey-X с автопилотом, системой распознавания лиц и навигацией дополненной реальности.

Посетитель осматрвает салон автомобиля Wey-X на международном автомобильном салоне во Франкфурте
14 из 16

Китайский бренд Wey презентовал концептуальный кроссовер Wey-X с автопилотом, системой распознавания лиц и навигацией дополненной реальности.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Немецкий концерн Thyssenkrupp, известный как крупнейший производителей стали, привез во Франкфурт автомобиль Thyssenkrupp blue.cruiser с корпусом, состоящим из солнечных батарей.

Посетители у автомобиля Thyssenkrupp blue.cruiser на международном автомобильном салоне во Франкфурте
15 из 16

Немецкий концерн Thyssenkrupp, известный как крупнейший производителей стали, привез во Франкфурт автомобиль Thyssenkrupp blue.cruiser с корпусом, состоящим из солнечных батарей.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

На примере шоу-кара Concept 4 компания BMW показала, каким будет дизайн моделей всей серии.

Посетители у автомобиля BMW Concept 4 на международном автомобильном салоне во Франкфурте
16 из 16

На примере шоу-кара Concept 4 компания BMW показала, каким будет дизайн моделей всей серии.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
1 из 16

Audi презентовала во Франкфурте более двух десятков моделей, одна из новинок — A5 40 TDI Quattro.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
2 из 16

Mercedes-Benz представил Vision EQ Silver Arrow в футуристическом дизайне.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
3 из 16

Одной из самых интересных премьер Audi стал электрический внедорожник AI:Trail с огромными колесами, панорамными окнами, сиденьями-гамаками и фарами-дронами.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
4 из 16

Электромобиль Audi Е-tron 55 quattro.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
5 из 16

Беспилотный городской электрокар Mercedes-Benz Vision Urbanetic со сменными кузовами может стать чем угодно, от автобуса до мобильного кафе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
6 из 16

Посетители Франкфуртского автосалона стали первыми, кто увидел открытую версию Audi R8 Spyder V10.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
7 из 16

Volkswagen представил концепт пляжного электромобиля ID. Buggy, при создании которого дизайнеры вдохновлялись классическими багги 1960-х годов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
8 из 16

Автомобили прошлого стали источником вдохновения для создателей еще одного концепта — Hyundai 45.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
9 из 16

Lamborghini привезла во Франкфурт свой первый гибридный суперкар. Всего выпустят 63 автомобиля, и все они раскуплены еще до премьеры.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
10 из 16

Спортивный кроссовер Skoda Kamiq на выставке во Франкфурте.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
11 из 16

Посетители у автомобиля Nobo Auto на автомобильном салоне во Франкфурте.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
12 из 16

Первый народный электромобиль Volkswagen ID.3 — одна из главных и ожидаемых премьер Франкфуртского автосалона.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
13 из 16

Автомобиль Audi AI:Con.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
14 из 16

Китайский бренд Wey презентовал концептуальный кроссовер Wey-X с автопилотом, системой распознавания лиц и навигацией дополненной реальности.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
15 из 16

Немецкий концерн Thyssenkrupp, известный как крупнейший производителей стали, привез во Франкфурт автомобиль Thyssenkrupp blue.cruiser с корпусом, состоящим из солнечных батарей.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
16 из 16

На примере шоу-кара Concept 4 компания BMW показала, каким будет дизайн моделей всей серии.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
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