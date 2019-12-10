Суд отказал Jaguar в регистрации бренда в виде машины Range Rover

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник подтвердил законность решения Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник подтвердил законность решения Роспатента , который отказал британской компании Jaguar Land Rover Limited в регистрации товарного знака, представляющего собой объемное изображение автомобиля Range Rover Evoque, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Роспатент в 2016 году впервые отказал компании в регистрации товарного знака, а в феврале этого года отклонил и ее возражения на отказ в регистрации. Последнее решение ведомства Jaguar Land Rover и оспорила в СИПе.

В заявке на регистрацию бренда говорилось, что он представляет собой трехмерное изображение автомобиля, отличительная черта которого - "оригинальный и эффектный V-образный силуэт кузова автомобиля, образованный наклонной "плавающей" крышей, повышающейся линией остекления дверей и узким задним стеклом, что в целом создает ощущение стремительности".

Но Роспатент, сравнив представленное на регистрацию обозначение с силуэтами других кроссоверов - KIA Sportage, Jeep Compass, Honda CR-V, Mitsubishi ASX – пришел к выводу, что его отличительные детали достаточно малы относительно самого кузова и не изменяют его общее визуальное восприятие как автомобиля, имеющего традиционную для компактных внедорожников форму.

Ведомство в связи с этим указало, что особенности исполнения деталей могут иметь значение с точки зрения промышленного дизайна, однако недостаточно выразительны для такого средства индивидуализации, как товарный знак. Кроме того, по мнению Роспатента, предоставление исключительного права на изделие традиционной формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право на использование идентичной или сходной формы в отношении аналогичных изделий иных участников торгового оборота.