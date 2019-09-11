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РИА Новости

От народного электромобиля до супергибрида: автосалон во Франкфурте

18:14 11.09.2019 (обновлено: 18:20 11.09.2019)
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Во Франкфурте открылся крупнейший в Европе международный автосалон. Ведущие концерны привезли сюда свои разработки, и едва ли не большинство премьер — электромобили и гибриды. Самые интересные новинки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Audi презентовала во Франкфурте более двух десятков моделей, одна из новинок — A5 40 TDI Quattro.

Автомобиль Audi A5 40 TDI Quattro на международном автомобильном салоне во Франкфурте
1 из 16

Audi презентовала во Франкфурте более двух десятков моделей, одна из новинок — A5 40 TDI Quattro.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Mercedes-Benz представил Vision EQ Silver Arrow в футуристическом дизайне.

Автомобиль Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow на международном автомобильном салоне во Франкфурте
2 из 16

Mercedes-Benz представил Vision EQ Silver Arrow в футуристическом дизайне.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Одной из самых интересных премьер Audi стал электрический внедорожник AI:Trail с огромными колесами, панорамными окнами, сиденьями-гамаками и фарами-дронами.

Посетители у автомобиля Audi AI:Trail на международном автомобильном салоне во Франкфурте
3 из 16

Одной из самых интересных премьер Audi стал электрический внедорожник AI:Trail с огромными колесами, панорамными окнами, сиденьями-гамаками и фарами-дронами.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Электромобиль Audi Е-tron 55 quattro.

Посетители у автомобиля Audi Е-tron 55 quattro на международном автомобильном салоне во Франкфурте
4 из 16

Электромобиль Audi Е-tron 55 quattro.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Беспилотный городской электрокар Mercedes-Benz Vision Urbanetic со сменными кузовами может стать чем угодно, от автобуса до мобильного кафе.

Автомобиль Mercedes-Benz Vision Urbanetic на международном автомобильном салоне во Франкфурте
5 из 16

Беспилотный городской электрокар Mercedes-Benz Vision Urbanetic со сменными кузовами может стать чем угодно, от автобуса до мобильного кафе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Посетители Франкфуртского автосалона стали первыми, кто увидел открытую версию Audi R8 Spyder V10.

Посетители у автомобиля Audi R8 Spyder V10 на международном автомобильном салоне во Франкфурте
6 из 16

Посетители Франкфуртского автосалона стали первыми, кто увидел открытую версию Audi R8 Spyder V10.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Volkswagen представил концепт пляжного электромобиля ID. Buggy, при создании которого дизайнеры вдохновлялись классическими багги 1960-х годов.

Посетители у автомобиля Volkswagen ID. Buggy на международном автомобильном салоне во Франкфурте
7 из 16

Volkswagen представил концепт пляжного электромобиля ID. Buggy, при создании которого дизайнеры вдохновлялись классическими багги 1960-х годов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Автомобили прошлого стали источником вдохновения для создателей еще одного концепта — Hyundai 45.

Посетители у автомобиля Hyundai 45 на международном автомобильном салоне во Франкфурте
8 из 16

Автомобили прошлого стали источником вдохновения для создателей еще одного концепта — Hyundai 45.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Lamborghini привезла во Франкфурт свой первый гибридный суперкар. Всего выпустят 63 автомобиля, и все они раскуплены еще до премьеры.

Автомобили Lamborghini на международном автомобильном салоне во Франкфурте
9 из 16

Lamborghini привезла во Франкфурт свой первый гибридный суперкар. Всего выпустят 63 автомобиля, и все они раскуплены еще до премьеры.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Спортивный кроссовер Skoda Kamiq на выставке во Франкфурте.

Посетители у автомобиля Skoda Kamiq на международном автомобильном салоне во Франкфурте
10 из 16

Спортивный кроссовер Skoda Kamiq на выставке во Франкфурте.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Посетители у автомобиля Nobo Auto на автомобильном салоне во Франкфурте.

Посетители у автомобиля Nobo Auto на международном автомобильном салоне во Франкфурте
11 из 16

Посетители у автомобиля Nobo Auto на автомобильном салоне во Франкфурте.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Первый народный электромобиль Volkswagen ID.3 — одна из главных и ожидаемых премьер Франкфуртского автосалона.

Посетители у автомобиля Volkswagen ID.3 1ST на международном автомобильном салоне во Франкфурте
12 из 16

Первый народный электромобиль Volkswagen ID.3 — одна из главных и ожидаемых премьер Франкфуртского автосалона.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Автомобиль Audi AI:Con.

Автомобиль Audi AI:Con на международном автомобильном салоне во Франкфурте
13 из 16

Автомобиль Audi AI:Con.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Китайский бренд Wey презентовал концептуальный кроссовер Wey-X с автопилотом, системой распознавания лиц и навигацией дополненной реальности.

Посетитель осматрвает салон автомобиля Wey-X на международном автомобильном салоне во Франкфурте
14 из 16

Китайский бренд Wey презентовал концептуальный кроссовер Wey-X с автопилотом, системой распознавания лиц и навигацией дополненной реальности.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Немецкий концерн Thyssenkrupp, известный как крупнейший производителей стали, привез во Франкфурт автомобиль Thyssenkrupp blue.cruiser с корпусом, состоящим из солнечных батарей.

Посетители у автомобиля Thyssenkrupp blue.cruiser на международном автомобильном салоне во Франкфурте
15 из 16

Немецкий концерн Thyssenkrupp, известный как крупнейший производителей стали, привез во Франкфурт автомобиль Thyssenkrupp blue.cruiser с корпусом, состоящим из солнечных батарей.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

На примере шоу-кара Concept 4 компания BMW показала, каким будет дизайн моделей всей серии.

Посетители у автомобиля BMW Concept 4 на международном автомобильном салоне во Франкфурте
16 из 16

На примере шоу-кара Concept 4 компания BMW показала, каким будет дизайн моделей всей серии.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Mercedes-BenzавтомобилиAudiVolkswagenJaguarLamborghiniФотоЭкономика
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