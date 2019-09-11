От народного электромобиля до супергибрида: автосалон во Франкфурте

Audi презентовала во Франкфурте более двух десятков моделей, одна из новинок — A5 40 TDI Quattro.
Audi презентовала во Франкфурте более двух десятков моделей, одна из новинок — A5 40 TDI Quattro.
Mercedes-Benz представил Vision EQ Silver Arrow в футуристическом дизайне.
Mercedes-Benz представил Vision EQ Silver Arrow в футуристическом дизайне.
Одной из самых интересных премьер Audi стал электрический внедорожник AI:Trail с огромными колесами, панорамными окнами, сиденьями-гамаками и фарами-дронами.
Одной из самых интересных премьер Audi стал электрический внедорожник AI:Trail с огромными колесами, панорамными окнами, сиденьями-гамаками и фарами-дронами.
Электромобиль Audi Е-tron 55 quattro.
Беспилотный городской электрокар Mercedes-Benz Vision Urbanetic со сменными кузовами может стать чем угодно, от автобуса до мобильного кафе.
Беспилотный городской электрокар Mercedes-Benz Vision Urbanetic со сменными кузовами может стать чем угодно, от автобуса до мобильного кафе.
Посетители Франкфуртского автосалона стали первыми, кто увидел открытую версию Audi R8 Spyder V10.
Посетители Франкфуртского автосалона стали первыми, кто увидел открытую версию Audi R8 Spyder V10.
Volkswagen представил концепт пляжного электромобиля ID. Buggy, при создании которого дизайнеры вдохновлялись классическими багги 1960-х годов.
Volkswagen представил концепт пляжного электромобиля ID. Buggy, при создании которого дизайнеры вдохновлялись классическими багги 1960-х годов.
Автомобили прошлого стали источником вдохновения для создателей еще одного концепта — Hyundai 45.
Автомобили прошлого стали источником вдохновения для создателей еще одного концепта — Hyundai 45.
Lamborghini привезла во Франкфурт свой первый гибридный суперкар. Всего выпустят 63 автомобиля, и все они раскуплены еще до премьеры.
Lamborghini привезла во Франкфурт свой первый гибридный суперкар. Всего выпустят 63 автомобиля, и все они раскуплены еще до премьеры.
Спортивный кроссовер Skoda Kamiq на выставке во Франкфурте.
Спортивный кроссовер Skoda Kamiq на выставке во Франкфурте.
Посетители у автомобиля Nobo Auto на автомобильном салоне во Франкфурте.
Посетители у автомобиля Nobo Auto на автомобильном салоне во Франкфурте.
Первый народный электромобиль Volkswagen ID.3 — одна из главных и ожидаемых премьер Франкфуртского автосалона.
Первый народный электромобиль Volkswagen ID.3 — одна из главных и ожидаемых премьер Франкфуртского автосалона.
Автомобиль Audi AI:Con.
Китайский бренд Wey презентовал концептуальный кроссовер Wey-X с автопилотом, системой распознавания лиц и навигацией дополненной реальности.
Китайский бренд Wey презентовал концептуальный кроссовер Wey-X с автопилотом, системой распознавания лиц и навигацией дополненной реальности.
Немецкий концерн Thyssenkrupp, известный как крупнейший производителей стали, привез во Франкфурт автомобиль Thyssenkrupp blue.cruiser с корпусом, состоящим из солнечных батарей.
Немецкий концерн Thyssenkrupp, известный как крупнейший производителей стали, привез во Франкфурт автомобиль Thyssenkrupp blue.cruiser с корпусом, состоящим из солнечных батарей.
На примере шоу-кара Concept 4 компания BMW показала, каким будет дизайн моделей всей серии.
На примере шоу-кара Concept 4 компания BMW показала, каким будет дизайн моделей всей серии.