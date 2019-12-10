Планов по участию Путина в церемонии прощания с Лужковым пока нет

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь действующего столичного градоначальника Гульнара Пенькова, по просьбе родственников экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, дату определит семья Лужкова.

"Пока не могу сказать. Пока нет точных определенных планов по этим церемониям (прощания с Лужковым - ред.), соответственно не может быть и плана по участию в них", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин участвовать в церемонии прощания с экс-мэром Москвы.