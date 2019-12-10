РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T14:59+0300
https://ria.ru/20191210/1562215781.html
В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Эрдогана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/65/1560086520_0:98:3295:1951_1036x0_80_0_0_c230f8bbd4088ed8533c3b6eeb4b66bf.jpg
РИА Новости

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Эрдогана

14:59 10.12.2019
262
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ближайшие дни проведут телефонные переговоры о ситуации в Ливии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о намерении обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
"В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, он готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли телефонные переговоры глав государств.
Он уточнил, что позиция России по данному вопросу хорошо известна – РФ поддерживает отношения со всеми сторонами внутри ливийского политического и военно-политического дискурса и выступает за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренности.
"Россия приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию в этой стране. Собственно, во многом основы, которой были подорваны благодаря известным военным действиям известных альянсов", - пояснил Песков.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
9 декабря, 22:00
Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган
100006
Обсудить 0
Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может направить военных в Ливию по просьбе ее правительства
Алексей Пушков
Пушков оценил возможность договора по транзиту газа с Украиной
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что в разговорах с Путиным все обсуждается открыто
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган раскритиковал Нобелевский комитет
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Путин и Зеленский кратко пообщались в Париже тет-а-тет
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Нур-Султан
В Нур-Султане началась встреча в "астанинском" формате
Рабочий визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Белоруссию
Лукашенко обсудил с Медведевым интеграционную повестку двух стран
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Врач
Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
К протестам в Багдаде присоединяются демонстранты из южных провинций
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил о необходимости прекращения обстрелов Алеппо
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит с правительством развитие региональных авиаперевозок
Встреча лидеров нормандской четверки
В Кремле прокомментировали знакомство Путина и Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния