Режиссер "Джокера" рассказал, обсудил ли он сиквел с Хоакином Фениксом

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс пока не обсудил продолжение фильма с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом, сообщает Variety.
Отвечая на вопросы издания по поводу номинирования фильма на "Золотой глобус", режиссер сказал: "Что касается сиквела, пока рано о чем-то говорить. Клянусь, я еще не поднимал этот вопрос с Хоакином, даже саму возможность сделать продолжение с ним не обсуждал".
"Еще до начала работы над фильмом мне было понятно, насколько Хоакин готов вкладываться в эту роль, и я понимал, что у нас впереди нечто удивительное", - добавил он.
Ранее в прессе появилась информация о том, что о съемках сиквела уже достигнута договоренность, но позже студия Warner Bros. эти слухи опровергла.
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