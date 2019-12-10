Режиссер "Джокера" рассказал, обсудил ли он сиквел с Хоакином Фениксом

Отвечая на вопросы издания по поводу номинирования фильма на "Золотой глобус", режиссер сказал: "Что касается сиквела, пока рано о чем-то говорить. Клянусь, я еще не поднимал этот вопрос с Хоакином, даже саму возможность сделать продолжение с ним не обсуждал".