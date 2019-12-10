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2019-12-10T23:48+0300
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Режиссер "Джокера" рассказал, обсудил ли он сиквел с Хоакином Фениксом
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РИА Новости

Режиссер "Джокера" рассказал, обсудил ли он сиквел с Хоакином Фениксом

23:48 10.12.2019
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© Warner Brothers (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© Warner Brothers (2019)
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс пока не обсудил продолжение фильма с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом, сообщает Variety.
Отвечая на вопросы издания по поводу номинирования фильма на "Золотой глобус", режиссер сказал: "Что касается сиквела, пока рано о чем-то говорить. Клянусь, я еще не поднимал этот вопрос с Хоакином, даже саму возможность сделать продолжение с ним не обсуждал".

"Еще до начала работы над фильмом мне было понятно, насколько Хоакин готов вкладываться в эту роль, и я понимал, что у нас впереди нечто удивительное", - добавил он.

Ранее в прессе появилась информация о том, что о съемках сиквела уже достигнута договоренность, но позже студия Warner Bros. эти слухи опровергла.
Кадр из фильма Джокер
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