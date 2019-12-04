Режиссер "Джокера" рассказал, готовят ли сиквел

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Режиссер Тодд Филлип поделился последними новостями о создании продолжения нашумевшего фильма, . Режиссер Тодд Филлип поделился последними новостями о создании продолжения нашумевшего фильма, сообщает NME.

В ноябре стало известно, что информацию о съемках сиквела подтвердили , но позже Warner Bros. эту информацию опроверг.

На вопрос о том, как обстоят дела с обсуждением потенциального "Джокера – 2" после ложных слухов о том, что над второй частью уже идет работа, Филлипс ответил: "Надо сказать, что ещё до выхода "Джокера" на экраны начались разговоры о сиквеле <...> Представители студии поднимали этот вопрос. И мы с Хоакином обсуждали его ещё на съемках", - уточнил режиссер.

"Но дальше дело не пошло. Ни у нас, ни у Warner Bros. Думаю, они просто дают нам время, и если мы все же придумаем что-нибудь, и Хоакин согласится, то мы сделаем продолжение. Но пока речь об этом не идет", — добавил он.

Филлипс пояснил, что прекрасно понимает точку зрения некоторых фанатов, которые просят его "не портить фильм сиквелом".