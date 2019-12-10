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В Петербурге задержали предполагаемого виновника ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Петербурге задержали предполагаемого виновника ДТП с маршруткой

14:53 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП с маршрутным автобусом в Кировском районе Петербурга, в результате которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали сбежавшего виновника аварии в Кировском районе Петербурга", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье у дома №12 дороги на Турухтанные острова мужчина, управляя автомобилем "Газель", принадлежавшим частной организации, совершил ДТП с маршрутным автобусом ПАЗ, в котором пострадали пять человек. Водитель "Газели" скрылся с места происшествия. Позже в полицию поступило заявление, что автомобиль "Газель" перед ДТП похитил 28-летний сотрудник частной компании. Подозреваемый арестован на 10 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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