В Петербурге задержали предполагаемого виновника ДТП с маршруткой

Отмечается, что в воскресенье у дома №12 дороги на Турухтанные острова мужчина, управляя автомобилем "Газель", принадлежавшим частной организации, совершил ДТП с маршрутным автобусом ПАЗ, в котором пострадали пять человек. Водитель "Газели" скрылся с места происшествия. Позже в полицию поступило заявление, что автомобиль "Газель" перед ДТП похитил 28-летний сотрудник частной компании. Подозреваемый арестован на 10 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.