РПЦ: Лужков запомнится восстановлением храма Христа Спасителя

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Храм Христа Спасителя в Москве был восстановлен именно благодаря усилиям и энергии тогдашнего градоначальника Юрия Лужкова , и этим своим деянием он главным образом запомнится в Церкви, считают в Московском патриархате.

Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Благодаря ему храм был построен, благодаря его энтузиазму и энергии. У меня остались самые хорошие о нем впечатления. И благодаря его энергии как раз в кратчайшие сроки, в течение пяти лет, храм был восстановлен. Он нашел строительные организации, которые взялись за это дело и с честью справились с этой задачей. И в этом Юрий Михайлович принимал самое деятельное участие", - сказал РИА Новости ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев.

Он добавил, что пока не располагает информацией относительно проведения отпевания и панихиды в связи с кончиной Лужкова.

В свою очередь заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заметил, что "Юрий Михайлович Лужков, как любой крупный политический деятель, запомнился и хорошим и плохим".

"Считаю, что одним из важнейших его публичных благих дел стало восстановление храма Христа Спасителя. Пусть оно запомнится", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Храма Христа Спасителя был построен в память о победе в Отечественной войне 1812 года по инициативе царской семьи. Собор был заложен в сентябре 1839 года и строился в течение 44 лет. В 1931 году храм был взорван, на его месте в 1960 году был открыт круглогодичный бассейн "Москва".