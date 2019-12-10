"Без него не было бы Черноморского флота". Как вспоминают Лужкова

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На 84-м году жизни в больнице Мюнхена во время операции на сердце умер Юрий Лужков. Яркий политик России постсоветского периода, мэр Москвы с 1992-го по 2010 год, один из идеологов и основателей партии "Отечество — вся Россия", которую потом преобразовали в "Единую Россию", увлеченный пчеловодством фермер — таким его запомнят. Человек, умевший ввернуть острое словцо и искренне расплыться в улыбке. Человек в кепке.

Градоначальник-хозяйственник

Лужкова по праву можно назвать человеком труда. Выпускник Московского нефтяного института, он принимал участие в освоении целины, работал в строительстве.

Этот опыт пригодился ему, когда в 1990-м он стал главой Московского исполкома, а с 1992-го — мэром столицы. В главном городе страны тогда было множество проблем, даже возникали перебои с поставками продовольствия. Лужкову пришлось со всем этим разбираться. Впоследствии он совмещал должность мэра и премьера правительства Москвы.

Лужков гордился тем, что в московском правительстве работали нацеленные на реформы профессионалы. Хотя он не был сугубым технократом, не боялся публично демонстрировать свои симпатии и антипатии.

Столичный градоначальник поддержал главу государства Бориса Ельцина в 1994 году, когда началась непопулярная первая чеченская кампания. Лужков и потом одобрял действия федеральной власти на Северном Кавказе.

© РИА Новости / Владимир Родионов Встреча президента России Бориса Ельцина с мэром Москвы Юрием Лужковым.1996 год © РИА Новости / Владимир Родионов Встреча президента России Бориса Ельцина с мэром Москвы Юрием Лужковым.1996 год

Когда развернулась президентская предвыборная кампания, где фаворитом считался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Лужков сделал все, чтобы победил Ельцин. Хотя годом ранее он основал движение "Наш дом — Россия", заявив о собственных политических амбициях.

Еще один памятный поступок: в декабре 1996 года мэр предложил Совету Федерации признать Севастополь российской территорией.

"Я выступал в Совфеде и убеждал, что Севастополь никогда не был передан Украинской ССР, поскольку город являлся военно-морской базой, экстерриториальной по отношению к Крыму. Но президент был против", — позже объяснял Лужков.

"Отечество — вся Россия"

Лужков разошелся с Ельциным в 1999-м — накануне выборов в Госдуму. Мэр Москвы объединился с Евгением Примаковым, незадолго до этого отправленным в отставку с поста премьер-министра. Политики основали политический блок "Отечество — вся Россия" и открыто выступили за отставку Ельцина.

В 2001 году была создана партия "Единство и Отечество — Единая Россия". В высший совет вошли Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев. В 2003-м партия получила большинство в парламенте.

В общефедеральном списке кандидатов в Госдуму от партии "Единая Россия" Лужков значился под номером три. Однако от депутатского мандата отказался — его опять избрали мэром. За него проголосовали 74,83 процента москвичей. В 2007-м на этот пост Лужкова уже назначили депутаты Мосгордумы по представлению российского президента.

Лужковская Москва

В первую очередь Лужков ассоциируется с городом, который он возглавлял. Москвичи по достоинству оценили его программу сноса ветхого жилья и возведения на месте "хрущевок" высотных зданий. При Лужкове началось строительство Третьего транспортного кольца. Активное участие мэр столицы принимал в восстановлении храма Христа Спасителя, курировал создание торгового комплекса на Манежной площади.

Лужкова называли главным прорабом столицы. Действительно, строительная каска и простая кепка были его постоянными атрибутами. В сентябре 2010 года Лужков покинул пост мэра Москвы. Он руководил столицей два десятилетия.

Ушел выдающийся человек

Коллеги Лужкова высоко оценили его наследие в политической жизни столицы и всей страны.

"Ушел из жизни выдающийся политический и общественный деятель, человек, оставивший незабываемый след в истории столицы и всей России. Мы были знакомы с 1990 года, когда, к удивлению многих, он получил пост председателя Моссовета. Потом все убедились в правильности этого выбора", — поделился воспоминаниями с РИА Новости депутат Государственной думы Константин Затулин, который с 1997-го по 2010 год был советником Лужкова.

"Юрий Михайлович был одним из немногих в 90-е, кто возвысил голос в защиту соотечественников, он был одним из тех, кто боролся за русский Крым и Севастополь. Помогал Южной Осетии и Абхазии. Если бы не он, не было бы Черноморского флота в том виде, в каком он есть сейчас. Последний мой разговор с Юрием Михайловичем был с борта крейсера "Москва", вместе с командиром корабля дозвонились до Лужкова. Ему было очень приятно, что команда флагмана Черноморского флота помнит его. Помнят, что только благодаря ему крейсер не сгнил у стенки Николаевского завода", — рассказывает депутат.

Затулин уверен, что превращение Москвы в выдающуюся европейскую столицу — это прежде всего заслуга Лужкова. "Энергии ему было не занимать. Он имел вкус к решению проблем людей, его можно было увидеть и залезающим в люк, и карабкающимся на высотку, и танцующим на празднике. Лужков был неистощим на выдумки и инициативы. Он не щадил ни себя, ни свою команду, но не так, как это делают слабые руководители, сваливая ответственность на других. Всю ответственность он брал на себя", — продолжает политик.

"Он был мэром в самые сложные 90-е годы. Из метро выйдешь — все в ящиках, торговля налево и направо, и крысы по улицам бегали. Все время думаю, как это Лужков догадался все так сделать, и у нас появились зеленые газоны, вся Москва стала красивая. Лужков заложил основу, он заставил многие предприятия облагораживать то место, где они находятся, ремонтировать здания", — отмечает член Совета Федерации Екатерина Лахова.

Затулин признает, что Лужков часто подвергался критике — и, бывало, не без оснований. "Но сегодня я хочу вспомнить все то яркое, что связано с ним. Я благодарен ему за науку, за сотрудничество, за поддержку. Уход Лужкова — это большая потеря", — подчеркивает он.

© РИА Новости / Александр Поляков Мэр Москвы Юрий Лужков танцует с участницей празднования Дня города © РИА Новости / Александр Поляков Мэр Москвы Юрий Лужков танцует с участницей празднования Дня города

Севастопольский журналист и депутат Заксобрания Екатерина Злобина вспоминает Лужкова так: "Неоднозначный, да. Но у Севастополя свой маркер, и для нас Лужков — свет Родины в окошке на долгие годы".

"Придешь к Юрию Михайловичу, он в первую очередь самовар поставит, чаю нальет, баранки соберет, мед. Как теперь без него…" — вздыхает Лахова.