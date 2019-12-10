Медведев отметил рост импортозамещения

"За пять лет или почти пять лет, со второй половины 2014 года мы целенаправленно придерживаемся курса на импортозамещение… В течении 2015, 2016, 2017, 2018 годов на импортозамещение в промышленности было направлено более 1,6 триллиона рублей, сумма огромная", - сказал Медведев в ходе заседания правкомиссии по импортозамещению.

При этом он отметил, что продолжается поддержка импортозамещения в важнейших отраслях. "Это позволило запустить процессы импортозамещения в целом ряде областей. Наиболее успешно, можно сказать, растет пищевая, перерабатывающая промышленность, неплохо увеличились объемы нашей отечественной продукции в машиностроении, в радиоэлектронной промышленности, в лесной отрасли, стабилен рост в химической промышленности", - сказал Медведев, уточнив, что перечислил те отрасли, в которых рост составил от 10 до 30%.