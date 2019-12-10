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Медведев отметил рост импортозамещения
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РИА Новости

Медведев отметил рост импортозамещения

14:39 10.12.2019 (обновлено: 14:43 10.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил рост импортозамещения в пищевой, перерабатывающей промышленности, машиностроении, радиоэлектронной промышленности.
"За пять лет или почти пять лет, со второй половины 2014 года мы целенаправленно придерживаемся курса на импортозамещение… В течении 2015, 2016, 2017, 2018 годов на импортозамещение в промышленности было направлено более 1,6 триллиона рублей, сумма огромная", - сказал Медведев в ходе заседания правкомиссии по импортозамещению.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
5 декабря, 13:00
Медведев назвал цель импортозамещения в сфере производства лекарств
При этом он отметил, что продолжается поддержка импортозамещения в важнейших отраслях. "Это позволило запустить процессы импортозамещения в целом ряде областей. Наиболее успешно, можно сказать, растет пищевая, перерабатывающая промышленность, неплохо увеличились объемы нашей отечественной продукции в машиностроении, в радиоэлектронной промышленности, в лесной отрасли, стабилен рост в химической промышленности", - сказал Медведев, уточнив, что перечислил те отрасли, в которых рост составил от 10 до 30%.
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