Орешкин заявил о рисках инфляции в России ниже 3% в 2020 году

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале и в течение длительного периода задержится гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Мы видим риски для того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии (3% - ред.)", — сказал он.
Глава Минэкономразвития отметил, что инфляция идет ниже той траектории, которая была заложена в прогнозе даже на текущий год. "Мы ожидали, если вы помните, 3,8% на конец года, сейчас будет - 3-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в первом квартале. И пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования, инфляции просто не откуда взяться", — добавил он.
Орешкин указал на то, что динамика потребительского кредитования сократит потребительский спрос, а действия по линии денежно-кредитной политики пока не привели ни к какому росту кредитной активности. "Источников для инфляции вообще не вижу", — отметил министр.
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Отвечая на вопрос, насколько ниже 3% может быть инфляция по итогам 2020 года, Орешкин сказал: "Будем смотреть, посмотрим, как год начнется. Первый квартал будет показательным. Пока то, что сейчас есть - это те тренды, которые указывают на период, очень продолжительный, инфляции гораздо ниже целевого уровня ЦБ (в 4% - ред.)". Речь идет о нескольких кварталах, добавил он.
"Очевидно, что нет роста кредита, никаких возможностей для инфляции нет. Сейчас мы имеем ситуацию, когда потребительский кредит снижается, ипотечный рынок, несмотря на снижение процентных ставок, выдача тоже идет вниз пока. Корпоративный кредит находится на очень низком уровне. Это означает, что стимула денежно-кредитного для экономики сейчас нет вообще", — пояснил глава Минэкономразвития.