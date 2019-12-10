Бюджет ФРП Ульяновской области вырастет в 2020 году до 535 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Бюджет Фонда развития промышленности Бюджет Фонда развития промышленности Ульяновской области вырастет в 2020 году на 200 миллионов рублей - до 535 миллионов рублей, что даст возможность увеличить сумму финансирования промышленных и агропромышленных предприятий региона до 50 миллионов рублей на одного заемщика, сообщил в своем Инвестиционном послании губернатор региона Сергей Морозов

Глава Ульяновской области подчеркнул, что возможности бюджета будут использоваться в основном для прямой финансовой поддержки бизнеса и в значительной степени будут ориентированы на производителей. Главными инструментами поддержки станут региональные Фонд развития промышленности, Фонд развития и финансирования предпринимательства, гарантийный фонд и лизинговая компания.

"В 2020 году мы планируем нарастить объёмы финансирования. Для этого за счёт дополнительных доходов в течение года увеличим бюджет регионального Фонда промышленности до 535 миллионов рублей. Сумму займа промышленным и агропромышленным предприятиям на одного заемщика увеличим до 50 миллионов рублей. Это даст возможность привлечь софинансирование из федерального Фонда развития промышленности в размере до 250 миллионов рублей. За счет средств региональной лизинговой компании направим в следующем году почти 70 миллионов рублей на финансирование лизинга оборудования, транспортных средств, спецтехники для наших предпринимателей по ставке не более 5%. Сохраним механизм предоставления гарантийной поддержки малому и среднему бизнесу и микрофинансирования проектов. Также увеличим капитализацию микрофинансового центра на 100 миллионов рублей и доведем капитал фонда до 400 миллионов рублей", - заявил Морозов.

Как сообщает региональная пресс-служба правительства, ссылаясь на председателя Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова, за счет этих финансовых инструментов в 2019 году напрямую было инвестировано в экономику региона более 720 миллионов рублей. Фондом развития промышленности было поддержано 8 бизнес-проектов ульяновских предприятий на сумму более 65 миллионов рублей.