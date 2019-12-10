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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-10T14:16+0300
https://ria.ru/20191210/1562213117.html
Бюджет ФРП Ульяновской области вырастет в 2020 году до 535 млн рублей
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РИА Новости

Бюджет ФРП Ульяновской области вырастет в 2020 году до 535 млн рублей

14:13 10.12.2019 (обновлено: 14:16 10.12.2019)
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© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Бюджет Фонда развития промышленности Ульяновской области вырастет в 2020 году на 200 миллионов рублей - до 535 миллионов рублей, что даст возможность увеличить сумму финансирования промышленных и агропромышленных предприятий региона до 50 миллионов рублей на одного заемщика, сообщил в своем Инвестиционном послании губернатор региона Сергей Морозов.
Глава Ульяновской области подчеркнул, что возможности бюджета будут использоваться в основном для прямой финансовой поддержки бизнеса и в значительной степени будут ориентированы на производителей. Главными инструментами поддержки станут региональные Фонд развития промышленности, Фонд развития и финансирования предпринимательства, гарантийный фонд и лизинговая компания.
"В 2020 году мы планируем нарастить объёмы финансирования. Для этого за счёт дополнительных доходов в течение года увеличим бюджет регионального Фонда промышленности до 535 миллионов рублей. Сумму займа промышленным и агропромышленным предприятиям на одного заемщика увеличим до 50 миллионов рублей. Это даст возможность привлечь софинансирование из федерального Фонда развития промышленности в размере до 250 миллионов рублей. За счет средств региональной лизинговой компании направим в следующем году почти 70 миллионов рублей на финансирование лизинга оборудования, транспортных средств, спецтехники для наших предпринимателей по ставке не более 5%. Сохраним механизм предоставления гарантийной поддержки малому и среднему бизнесу и микрофинансирования проектов. Также увеличим капитализацию микрофинансового центра на 100 миллионов рублей и доведем капитал фонда до 400 миллионов рублей", - заявил Морозов.
Как сообщает региональная пресс-служба правительства, ссылаясь на председателя Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова, за счет этих финансовых инструментов в 2019 году напрямую было инвестировано в экономику региона более 720 миллионов рублей. Фондом развития промышленности было поддержано 8 бизнес-проектов ульяновских предприятий на сумму более 65 миллионов рублей.
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В рамках инвеспослания были озвучены планы введения в регионе мер поддержки для социального бизнеса. Для детских дошкольных учреждений, наряду с образовательными услугами, будет компенсироваться из областного бюджета присмотр и уход за детьми. Также предпринимателям будут выделять на безвозмездной основе земельные участки для строительства частных школ искусств и спортивных школ, помогать с инженерной инфраструктурой или компенсировать расходы на арендную плату помещений.
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