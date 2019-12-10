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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-10T14:09+0300
https://ria.ru/20191210/1562212758.html
Почти 49,7 млрд руб составили доходы Ульяновской области за 11 месяцев
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РИА Новости

Почти 49,7 млрд руб составили доходы Ульяновской области за 11 месяцев

14:09 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Почти 49,7 миллиардов рублей составили собственные доходы Ульяновской области за 11 месяцев текущего года; об этом губернатору Сергею Морозову доложила министр финансов области Екатерина Буцкая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"У нас есть уже оперативные итоги нашей доходной части бюджета. Как правило, они отличаются от конечного результата по итогам всего года. Но уже можно отметить, что налоговые и неналоговые доходы за одиннадцать месяцев выросли на 1,7 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировал доклад глава региона.
По информации министра финансов области, в бюджеты муниципальных образований поступило более 7,4 миллиарда рублей, что на 287 миллионов рублей больше уровня прошлого года. В Новоспасском районе отмечен наибольший темп роста доходов – 129,6%.
"Весомый вклад в пополнение региональной казны внесли налог на прибыль организации – 10,6 миллиарда рублей, акцизы на пиво – 9,8 миллиарда рублей и налог на доходы физических лиц – также 9,8 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба слова Екатерины Буцкой.
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