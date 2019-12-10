Почти 49,7 млрд руб составили доходы Ульяновской области за 11 месяцев

"У нас есть уже оперативные итоги нашей доходной части бюджета. Как правило, они отличаются от конечного результата по итогам всего года. Но уже можно отметить, что налоговые и неналоговые доходы за одиннадцать месяцев выросли на 1,7 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировал доклад глава региона.