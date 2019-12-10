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РИА Наука
2019-12-10T14:05+0300
https://ria.ru/20191210/1562212495.html
Ученые открыли еще одну причину, вызывающую гипертонию у молодых людей
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РИА Новости

Ученые открыли еще одну причину, вызывающую гипертонию у молодых людей

14:05 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые открыли новую генную мутацию, приводящую к возникновению синдрома Лиддла — редкого генетического заболевания, при котором гипертония наблюдается с раннего возраста. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Nephrology.
Российские ученые из Института биомедицинской химии, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН и медицинской компании Genotek выявили новую мутацию в гене SCNN1G у 15-летнего мальчика с постоянно повышенным артериальным давлением (до 160/120).
Аналогичная мутация была выявлена и у его 14-летней сестры. На момент проведения генетического анализа давление у девочки было нормальное, но вскоре повысилось до 160/100. Мутация была выявлена в гене, кодирующем одну из субъединиц натриевого канала в эпителии почек.
Чаще всего повышение артериального давления наблюдается у людей старше 50 лет, но некоторые наследственные заболевания проявляются повышением давления у детей и подростков.
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Синдром Лиддла — редкое врожденное семейное заболевание, связанное с генной мутацией. В мире описано всего около 80 семей с такой болезнью. Причиной является нарушение работы каналов в эпителии почек и задержка большого количества воды в организме. Это, в свою очередь, приводит к повышению давления крови.
Авторы подчеркивают, что важнейшим элементом раннего выявления синдрома Лиддла являются генетические исследования в сочетании с гормональной диагностикой, так как страдающие этим заболеванием пациенты могут не иметь никаких симптомов кроме высокого артериального давления.
В описываемом случае выявление мутации гена SCNN1G позволило медикам начать терапию младшей сестры до развития резистентной гипертонии и патологических изменений в сердце. Лечение детей в течение года проводилось в НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева. После применения высокоэффективных препаратов, нормализующих артериальное давление (калийсберегающими диуретиками), показатели давления девочки выровнялись. Медикаментозное лечение также помогло снизить артериальное давление и контролировать его на нормальном уровне и у мальчика, которому, однако, придется пить лекарства в течение всей жизни.
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