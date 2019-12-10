Сенатор назвал Лужкова защитником российского Крыма

"Это был настоящий защитник российского Крыма. В Русской общине Крыма он пользовался высочайшим авторитетом. Мы безмерно благодарны ему, что он помогал Крыму в самые сложные 90-е годы нашей жизни", - сказал Цеков.

"Он очень много помогал российским соотечественникам в Крыму и конкретно Русской общине Крыма. С ним можно было всегда встретиться, когда в этом была действительно необходимость. Он всегда очень доброжелательно встречал все крымские делегации. Он все время подчеркивал особое место Крыма в Российской Федерации и неоднократно высказывался о несправедливости нахождения Крыма в составе Украины", - сказал Цеков.