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ГД приняла закон о продлении "заморозки" накопительной пенсии на год
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РИА Новости

ГД приняла закон о продлении "заморозки" накопительной пенсии на год

13:39 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год - до 2022 года включительно.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.
Закон продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Закон устанавливает обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Здание Государственной Думы РФ
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Реализация закона, по оценке кабмина, позволит в 2022 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование. При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.
В России с 2014 по 2021 годы введен так называемый "мораторий", то есть запрет на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР. В этот период эти взносы в полном объеме перенаправляются на финансирование страховых пенсий, пенсионные накопления за их счет не формируются.
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Пенсионный фонд РФГосдума РФРоссияОбщество
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