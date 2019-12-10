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СК завел дело после гибели в ДТП главы Черноморского района Крыма
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РИА Новости

СК завел дело после гибели в ДТП главы Черноморского района Крыма

13:37 10.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Следователи ГСУ завели уголовное дело по факту ДТП в Крыму, в результате которого четыре человека погибли, среди них – руководитель администрации Черноморского района Людмила Глушко, сообщила пресс-служба ведомства.
В СК по региону сообщили, что авария произошла около 9 часов утра на трассе Черноморское – Евпатория, произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford, в результате происшествия погибли две женщины и двое мужчин.
Николай Булакин
14 октября, 15:57
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
"Следственными органами СК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
На месте ДТП работает руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты управления криминалистики ГСУ во взаимодействии с коллегами из структур. Проводится осмотр места происшествия. Для установления обстоятельств и причин трагедии в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, сообщили в управлении.
Людмила Глушко родилась 1 февраля 1965 года в селе Красноярское Черноморского района Крыма, работала на агропромышленных предприятиях района. Возглавила администрацию Черноморского района в 2016 году. Она вновь стала главой администрации района 29 октября 2019 года после проведенного конкурса.
Видео с места ДТП, в котором погиб Николай Булакин
14 октября, 14:04
Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
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Людмила ГлушкоСледственный комитет РФFord MotorКрымЕвпаторияПроисшествия
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