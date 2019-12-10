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Российский посол прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
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РИА Новости

Российский посол прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

13:34 10.12.2019 (обновлено: 14:51 10.12.2019)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Эстонской РеспубликеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
© Фото : Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ситуация с агентством Sputnik Эстония похожа на сведение счетов с инакомыслящим медиаресурсом, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Таллине Александр Петров.
По его словам, Sputnik Эстония, несмотря на то, что неукоснительно соблюдает местное законодательство, работает в условиях информационной блокады, усугубляемой "профилактическими" беседами силовиков с журналистами.
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Тем не менее, отметил посол, Sputnik сумел приспособиться, нашел свою нишу и планомерно увеличивает аудиторию.
"Видимо, это и вынудило его недругов перейти к открытой травле: началось выкручивание рук банкам и компании-арендодателю, чтобы парализовать повседневную деятельность информационного агентства. Что это, если не откровенное сведение счетов с инакомыслящим медиаресурсом?" — сказал он.
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Петров напомнил, что в Эстонии часто с гордостью упоминают о том, что страна занимает верхние строчки в мировых рейтингах свободы слова. "Однако, как показала фактическая охота на Sputnik, эти благостные показатели весьма далеки от неприглядной реальности: неугодные СМИ, позволяющие себе отличную от официальной точку зрения, шельмуются и подвергаются открытым гонениям в худших традициях холодной войны", — считает дипломат.
Посол заметил, что сотрудники эстонских СМИ, аккредитованные в России или приезжающие туда, не сталкиваются ни с какими преградами, в том числе и с проблемами доступа к банковским услугам. Хотя для них критика в адрес России — это мейнстрим.

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. Так, в конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.
Эстония — единственная из стран Балтии, в которой находятся полноценная редакция и офис Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.
Читайте полный текст интервью >>
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SputnikАлександр Петров (посол)Маргарита СимоньянЭстонияРоссияОбщество
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