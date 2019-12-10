Российский посол прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ситуация с агентством Ситуация с агентством Sputnik Эстония похожа на сведение счетов с инакомыслящим медиаресурсом, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Таллине Александр Петров

По его словам, Sputnik Эстония, несмотря на то, что неукоснительно соблюдает местное законодательство, работает в условиях информационной блокады, усугубляемой "профилактическими" беседами силовиков с журналистами.

Тем не менее, отметил посол, Sputnik сумел приспособиться, нашел свою нишу и планомерно увеличивает аудиторию.

"Видимо, это и вынудило его недругов перейти к открытой травле: началось выкручивание рук банкам и компании-арендодателю, чтобы парализовать повседневную деятельность информационного агентства. Что это, если не откровенное сведение счетов с инакомыслящим медиаресурсом?" — сказал он.

Петров напомнил, что в Эстонии часто с гордостью упоминают о том, что страна занимает верхние строчки в мировых рейтингах свободы слова. "Однако, как показала фактическая охота на Sputnik, эти благостные показатели весьма далеки от неприглядной реальности: неугодные СМИ, позволяющие себе отличную от официальной точку зрения, шельмуются и подвергаются открытым гонениям в худших традициях холодной войны", — считает дипломат.

Посол заметил, что сотрудники эстонских СМИ, аккредитованные в России или приезжающие туда, не сталкиваются ни с какими преградами, в том числе и с проблемами доступа к банковским услугам. Хотя для них критика в адрес России — это мейнстрим.

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян , Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. Так, в конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой находятся полноценная редакция и офис Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.