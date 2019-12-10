Александр Петров: тема выплат Эстонии за "советскую оккупацию" закрыта

Агентство Sputnik подвергается откровенной травле в Эстонии, его сотрудников допрашивают, запугивают и закрывают банковские счета соискателей работы. И это в европейской стране, которая декларирует приверженность свободе слова. О ситуации с Sputnik-Эстония , а также проблемах в российско-эстонском взаимодействии в интервью РИА Новости рассказал посол России в Эстонии Александр Петров

— Как вы оцениваете ситуацию вокруг информационного агентства Sputnik-Эстония, которое подвергается беспрецедентному административному давлению эстонских властей?

— Как весьма удручающую. Данное российское СМИ, невзирая на неукоснительное соблюдение местного законодательства, работает в условиях информационной блокады со стороны властей, усугубляемой "профилактическими" беседами силовиков с журналистами. Несмотря на этот жесткий прессинг, Sputnik сумел приспособиться, нашел свою нишу и планомерно увеличивает аудиторию. Видимо, это и вынудило его недругов перейти к открытой травле: началось "выкручивание рук" банкам и компании-арендодателю, чтобы парализовать повседневную деятельность информационного агентства. Что это, если не откровенное сведение счетов с инакомыслящим медиа-ресурсом?

— Соблюдаются ли в Эстонии принципы свободы слова, учитывая то, что публикации российской прессы и корреспондентов СМИ Российской Федерации в Эстонии часто объявляют пропагандистскими, выражающими точку зрения Кремля и переписывающими историю? Также раздаются призывы ограничить деятельность "враждебных теле- и радиостанций на территории Эстонии" и более жестко контролировать выдачу лицензий на теле- и радиовещание.

— В мировых рейтингах свободы слова Эстония вроде бы занимает верхние строчки, о чем здесь часто с гордостью упоминают. Однако, как показала фактическая охота на "Спутник", эти благостные показатели весьма далеки от неприглядной реальности: неугодные СМИ, позволяющие себе отличную от официальной точку зрения, шельмуются и подвергаются открытым гонениям в худших традициях холодной войны.

Хотел бы заметить, что сотрудники эстонских СМИ, аккредитованные в России или приезжающие к нам, не сталкиваются с какими-либо искусственными, надуманными преградами в своей профессиональной деятельности, а тем более с проблемами доступа к банковским и прочим услугам, хотя в эстонских СМИ мэйнстримом является критика в адрес нашей страны. Так где тогда действительная, а не декларативная свобода слова?

— В последнее время некоторые эстонские политики поднимают вопрос о необходимости потребовать от России компенсацию ущерба за "советскую оккупацию" и возврате Эстонии части территорий РФ. Как ранее заявил глава МВД Март Хельме, "в руках России находится 5,2% территории Эстонии, Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос". Как, по вашему мнению, следует относиться к подобным заявлениям?

— Президент Российской Федерации Владимир Путин еще много лет назад отверг любую возможность ведения переговоров со странами Балтии по каким-либо территориальным вопросам. Емкий и предельно ясный ответ был дан главой нашего государства на прозвучавшие из Риги заявления о якобы незаконности передачи в состав России Пыталовского района Псковской области.

Сошлюсь на официальные заявления российских представителей и в наши дни, согласно которым любые призывы к России о возвращении Эстонии якобы аннексированных территорий являются неприемлемыми. Это же касается требований к нашей стране о выплате неких компенсаций за "советскую оккупацию". Данные темы закрыты раз и навсегда. Излишне говорить, что подобные призывы наносят огромный ущерб российско-эстонским межгосударственным отношениям и ставят барьер на пути улучшения их общей атмосферы и продвижения вперед.

Было бы гораздо лучше, если бы инициаторы такого рода требований тратили свою неуемную энергию на цели, сближающие народы наших стран, а не наоборот. Причем чем скорее они начнут рассуждать, исходя из существующих реалий, тем больше шансов на восстановление нормальных добрососедских и взаимоуважительных отношений. Это в полной мере относится и к вопросу ратификации российско-эстонских пограндоговоров. Подписанные в феврале 2014 года они до сих пор не могут вступить в силу ввиду дополнительно высказанных эстонской стороной оговорок при рассмотрении проекта закона о ратификации этих договоров, что в конечном счете создало вполне очевидную проблему в отношениях между нашими странами.

— Как вы считаете, визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву 18 апреля дал какой-то импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений? Можно ли говорить о некоем потеплении в отношениях?

— То, что контактов на уровне глав наших государств не было более 10 лет, также можно считать ситуацией далекой от нормальности. В апреле этого года в Москве прошли успешные переговоры, и вполне можно было рассчитывать на позитивные перемены. Однако кому-то в Эстонии, а, может быть, за ее пределами это явно пришлось не по душе. Думается, что появившиеся вскоре после визита президента Эстонии в Москву вышеназванные призывы с территориальными претензиями и тому подобное можно рассматривать как реакцию или же как боязнь возможного потепления наших двусторонних отношений. Вот и были внесены коррективы, сводящие практически на нет весь позитивный эффект от апрельского визита.

— Министр обороны Эстонии Юри Луйк накануне саммита НАТО в Лондоне вновь заявил, что Россия представляет собой угрозу. "Мы должны честно сказать, что Россия – это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это приукрасить", – сказал Луйк. Как вы считаете, представляет ли Россия угрозу для Запада? Или, прикрываясь мнимой угрозой, Эстония таким образом пытается выбить для себя преференции в ЕС?

— Сошлюсь на высказывания Путина, сделанные им 20 ноября этого года в Москве в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!". Все прекрасно понимают, как подчеркнул глава российского государства, что Россия ни на кого не собирается нападать. Хотелось бы, чтобы это было абсолютно очевидно не только для лидеров ведущих стран Европы, но и для эстонских властных структур.